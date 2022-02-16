Проти України здійснили найбільшу в історії DDoS-атаку, але країна була готова до неї, - Федоров
Очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що 15 лютого на Україну здійснили найпотужнішу в історії DDoS-атаку для дестабілізації ситуації в країні
Про це він заявив на спільному брифінгу Мінцифри, СБУ, РНБО, Держспецзв’язку, Кіберполіції й НБУ, передає Еспресо.TV.
"Вчора була здійснена найбільша в історії України DDoS-атака", - зауважив Михайло Федоров.
За його словами, хакери прагнули дестабілізувати ситуацію в країні.
"Зрозуміло, що вона готувалася заздалегідь. Ключова мета - дестабілізація та посіяти паніку, щоб у нашій країні з'явився певний хаос", - уточнив міністр.
Очільник Мінцифри наголосив, що зловмисники не досягли мети.
"Україна готова до подібних атак, ми розуміємо, що може відбуватися в майбутньому", - додав Михайло Федоров.
- Нагадаємо, 15 лютого в Україні відбулася масова атака на банки й портал "Дія", також не працювали сайти Міноборони, ЗСУ та ДСНС.
- 16 лютого кібератака на сайт Міноборони продовжилася, він повноцінно працюватиме після оновлення серверів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.98
Купівля 27.98Продаж 28.34
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.28
- Актуальне
- Важливе