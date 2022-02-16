Проти України здійснили найбільшу в історії DDoS-атаку, але країна була готова до неї, - Федоров

Про це він заявив на спільному брифінгу Мінцифри, СБУ, РНБО, Держспецзв’язку, Кіберполіції й НБУ, передає Еспресо.TV.



"Вчора була здійснена найбільша в історії України DDoS-атака", - зауважив Михайло Федоров.



За його словами, хакери прагнули дестабілізувати ситуацію в країні.



"Зрозуміло, що вона готувалася заздалегідь. Ключова мета - дестабілізація та посіяти паніку, щоб у нашій країні з'явився певний хаос", - уточнив міністр.



Очільник Мінцифри наголосив, що зловмисники не досягли мети.



"Україна готова до подібних атак, ми розуміємо, що може відбуватися в майбутньому", - додав Михайло Федоров.

Нагадаємо, 15 лютого в Україні відбулася масова атака на банки й портал "Дія", також не працювали сайти Міноборони, ЗСУ та ДСНС.

16 лютого кібератака на сайт Міноборони продовжилася, він повноцінно працюватиме після оновлення серверів.

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