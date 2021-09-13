Протидія диверсіям на військових об’єктах: СБУ проведе антитерористичні навчання на Київщині

Про це повідомив пресцентр Служби безпеки України у Києві та області у Facebook.



Cиловики відпрацьовуватимуть протидію диверсійним проявам на військових об’єктах.



"Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів та перевірка документів, що посвідчують особу. Тож СБУ звертається до громадян з проханням мати їх при собі", - йдеться у повідомленні.



У навчаннях братимуть участь підрозділи СБУ, Нацгвардії, Нацполіції, Військової служби правопорядку України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, ДСНС, командування військової частини, представники органів влади та управління Київської області.



СБУ закликає громадян бути пильними.



"У випадку виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності звертатися за номером "гарячої лінії" ГУ СБУ у м. Києві та Київській області (044) 253-06-71, або телефонувати на лінію 102", - йдеться у повідомленні.



СБУ закликає гостей і мешканців Київщини зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей.

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