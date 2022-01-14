Протидія гібридним загрозам, енергетика, торгівля: Україна й Азербайджан підписали спільну декларацію

Про це пише Укрінформ.



"Ми підписали спільну декларацію Президентів України та Азербайджану. Нею закріплено готовність надавати обопільну підтримку суверенітету, територіальної цілісності нашої держави у міжнародно визнаних кордонах, спільно протидіяти гібридним загрозам, прагнення забезпечити мир та стабільність у Чорноморсько-Каспійському регіоні та за його межами", - заявив Володимир Зеленський.



За його словами, ці та низка інших позицій декларації свідчать про єдність і близькість поглядів президентів щодо багатьох питань і викликів регіонального і глобального виміру.



Міністри країн уклали угоду про співпрацю в галузі безпеки харчових продуктів.



Крім того, були підписані меморандуми про взаєморозуміння з питань взаємодії в галузі енергетики, земельних відносин, торгівлі, управлінні земель державного значення та земельного кадастру, а також у аграрній сфері.



Також Володимир Зеленський та Ільхам Алієв провели перемовини в розширеному складі.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що зустріч президентів України Азербайджану відбудеться 14 січня в Києві.

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