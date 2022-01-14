Протидія гібридним загрозам, енергетика, торгівля: Україна й Азербайджан підписали спільну декларацію
Президенти України й Азербайджану Володимир Зеленський та Ільхам Алієв підписали двосторонні документи, які стосуються співпраці в галузі торгівлі, земельних відносин і протидії гібридним загрозам
Про це пише Укрінформ.
"Ми підписали спільну декларацію Президентів України та Азербайджану. Нею закріплено готовність надавати обопільну підтримку суверенітету, територіальної цілісності нашої держави у міжнародно визнаних кордонах, спільно протидіяти гібридним загрозам, прагнення забезпечити мир та стабільність у Чорноморсько-Каспійському регіоні та за його межами", - заявив Володимир Зеленський.
За його словами, ці та низка інших позицій декларації свідчать про єдність і близькість поглядів президентів щодо багатьох питань і викликів регіонального і глобального виміру.
Міністри країн уклали угоду про співпрацю в галузі безпеки харчових продуктів.
Крім того, були підписані меморандуми про взаєморозуміння з питань взаємодії в галузі енергетики, земельних відносин, торгівлі, управлінні земель державного значення та земельного кадастру, а також у аграрній сфері.
Також Володимир Зеленський та Ільхам Алієв провели перемовини в розширеному складі.
- Нагадаємо, раніше повідомляли, що зустріч президентів України Азербайджану відбудеться 14 січня в Києві.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.83
Купівля 27.83Продаж 28.1
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.21
- Актуальне
- Важливе