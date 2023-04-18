Протидіяти МіГами російській авіації неефективно, саме тому потрібен F-16, - речник Повітряних сил Ігнат
Протидіяти сьогодні МіГами авіації РФ - це не надто раціонально, неефективно - краще поберегти пілотів - вони не надто ефективні проти ракет та шахедів
Про це розповів в ефірі Еспресо речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Словацькі МіГи - 4 прилетіли самотужки, решта, яка заявила словацька сторона, приїхала іншим способом - наземним. В якому стані, будуть дивитися наші фахівці. Інженери Повітряних сил будуть розбиратися з їхнім технічним станом і брати звідти все, що буде корисним. Не лише ставити його в простій, літак можна розібрати на запчастини і посилити те, що у нас сьогодні працює тими дефіцитними деталями. Їх можна взяти лише шляхом донорства", - сказав він.
Ігнат додав, що цей літак вироблявся в Росії і є унікальні комплектуючі, які неможливо виготовити на своїх підприємствах.
"Ми маємо заводи, які займаються ремонтом та незначною модернізацією та продовженням ресурсу авіатехніки, а виготовляти - це зовсім інша історія. Деталі можуть бути використані, щоб посилити наші поточні спроможності. Цей літак старий - 70-х років. Він не надто ефективний проти ракет та шахедів. Наші пілоти роблять все можливе, щоб їх збивати. Протидіяти сьогодні цим МіГом проти авіації РФ - це не надто раціонально, неефективно - краще поберегти пілотів. Саме тому Україні потрібен F-16. Він зможе протидіяти російській авіації, що застосовує керовані авіабомби і відігнати її якомога далі від наших кордонів разом із системами ППО", - підсумував речник ПС.
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