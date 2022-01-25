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Головна війна з Росією Противник має розуміти, що заходити до нас немає сенсу, бо звідси не вийдеш, - нардеп Костенко про напрямки зміцнення оборони
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Противник має розуміти, що заходити до нас немає сенсу, бо звідси не вийдеш, - нардеп Костенко про напрямки зміцнення оборони

25 січня, 2022 вiвторок
19:18
війна з Росією Роман Костенко

Народний депутат Роман Костенко заявив, що Україна може протистояти російським ракетам та авіації

Про це він заявив у ефірі програми "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.

"На рахунок авіаударів і ракетних ударів - ми теж їх можемо завдавати. Жодна територія не вважається захопленою, поки тут не прийшов солдат. РФ має певну перевагу, але це вже питання до стійкості нашої держави. Ми розуміємо, що вона може робити все, що завгодно, але у нас є Збройні сили, є люди - ми повинні пояснювати. Не такі ефективні авіа та ракетні удари, якщо знати як діяти при їх завданні, ефективність можна мінімізувати", - сказав нардеп.

На його думку, завдання України - розробити ракетну програму.

"Ми повинні літати мінімум на 2 тис. км. Зараз проговорується питання, щоб повернути ракети малої і середньої дальності на бойове чергування, для того, щоб ми могли превентивно загрожувати РФ. Зараз у нас мінімальні можливості, але ми їх будемо використовувати, якщо Росія нам буде погрожувати", - сказав Костенко.

Він розповів, як Україна може боротись з російською авіацією.

"Якщо говорити про авіацію - у нас є ракети С-300, які стоять на бойовому чергуванні. У нас є "Кольчуги", які реально фіксують взліт літаків РФ з аеродромів аж з-за Уралу - 600 км вглибину ми можемо контролювати, як поводяться їхні літаки", - додав нардеп.

"Ми повинні зробити нашу оборону всеохоплюючою, для того, щоб завдати противнику таких втрат, щоб при плануванні всього цього він розумів, що заходити до нас немає сенсу, тому що звідси просто не вийдеш", - підсумував Костенко.

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авіація
ЗСУ
ракети
вторгнення в Україну
Роман Костенко
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