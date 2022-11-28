Противник намагається тримати лівобережжя України, а ЗСУ завдають превентивних ударів, - полковник СБУ Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко розповів, що Збройні Сили України тримають позиції ворога під вогневим контролем на лівому березі Дніпра
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Противник намагається тримати під контролем лівобережжя України. Намагається будувати вогневу систему, щоб вражати ЗСУ та цивільні об’єкти з лівого берега. Ми цьому протистоїмо, у нас теж побудовано систему вогню", - зазначив Костенко.
За словами полковника СБУ, Збройні Сили України намагаються превентивно виявляти ворога, який виходить на вогневі позиції, щоб не дати можливості противнику завдавати масованих ударів по правобережжю.
"Також армія РФ частково намагається заходити на Кінбурнську косу. Попри те, що ЗСУ тримають її під вогневим контролем. Російським військовим наказують контролювати цю ділянку, щоб вона вважалася територією РФ", - пояснив Костенко.
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