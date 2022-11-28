Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Противник намагається тримати під контролем лівобережжя України. Намагається будувати вогневу систему, щоб вражати ЗСУ та цивільні об’єкти з лівого берега. Ми цьому протистоїмо, у нас теж побудовано систему вогню", - зазначив Костенко.

За словами полковника СБУ, Збройні Сили України намагаються превентивно виявляти ворога, який виходить на вогневі позиції, щоб не дати можливості противнику завдавати масованих ударів по правобережжю.

"Також армія РФ частково намагається заходити на Кінбурнську косу. Попри те, що ЗСУ тримають її під вогневим контролем. Російським військовим наказують контролювати цю ділянку, щоб вона вважалася територією РФ", - пояснив Костенко.

Загарбники готують повномасштабну мобілізацію українських чоловіків до російської армії на тимчасово окупованій частині Запорізької області

Українські військові завдали удар 25 листопада в районах населених пунктів Мелітополь, Пологи та Михайлівка Запорізької області.

Нагадаємо, ЗСУ в Херсонській області обстріляли підрозділи з Дагестану.

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