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Головна війна з Росією В окупантів паніка: ЗСУ на Херсонщині обстріляли підрозділи з Дагестану

В окупантів паніка: ЗСУ на Херсонщині обстріляли підрозділи з Дагестану

28 листопада, 2022 понедiлок
13:02
війна з Росією Артилерія ЗСУ

ЗСУ влучили у велике скупчення військових та техніки у тимчасово окупованому селі Великі Копані на Херсонщині

Про це на сторінці у соцмережі повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"ЗСУ поцілили у ціле скупчення їхніх "Градів" на території недобудованого ринку. Прилетіло й по особовому складу. Точну кількість втрат поки порахувати неможливо. Нікого не пускають, росіяни бігають в шоці", – йдеться в дописі.

За попередньою інформацією, йдеться про ураження підрозділів бойовиків із Дагестану. 

  • Нагадаємо, на Херсонщині загарбники розшукують родичів українських правоохоронців, які залишилися на окупованих територіях.
  • Російські окупаційні війська вивезли з Нової Каховки всіх колаборантів.
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