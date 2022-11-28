В окупантів паніка: ЗСУ на Херсонщині обстріляли підрозділи з Дагестану
ЗСУ влучили у велике скупчення військових та техніки у тимчасово окупованому селі Великі Копані на Херсонщині
Про це на сторінці у соцмережі повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
"ЗСУ поцілили у ціле скупчення їхніх "Градів" на території недобудованого ринку. Прилетіло й по особовому складу. Точну кількість втрат поки порахувати неможливо. Нікого не пускають, росіяни бігають в шоці", – йдеться в дописі.
За попередньою інформацією, йдеться про ураження підрозділів бойовиків із Дагестану.
- Нагадаємо, на Херсонщині загарбники розшукують родичів українських правоохоронців, які залишилися на окупованих територіях.
- Російські окупаційні війська вивезли з Нової Каховки всіх колаборантів.
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