В окупантів паніка: ЗСУ на Херсонщині обстріляли підрозділи з Дагестану

Про це на сторінці у соцмережі повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"ЗСУ поцілили у ціле скупчення їхніх "Градів" на території недобудованого ринку. Прилетіло й по особовому складу. Точну кількість втрат поки порахувати неможливо. Нікого не пускають, росіяни бігають в шоці", – йдеться в дописі.

За попередньою інформацією, йдеться про ураження підрозділів бойовиків із Дагестану.