Противник намагається з півдня Донеччини просунутися до Бахмута, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог намагається закріпитися в Озерянівці - це населений пункт поблизу Курдюмівки та Кліщіївки. Це південь від Бахмута й ворог намагається просунутися до нашого потужного опорного пункту", - пояснив Згурець.

За словами експерта, навколо подій на Сході відбувається істерія у російських пропагандистських каналах.

"Вони кажуть, що війська РФ вже захопили й Озерянівку, і Курдюмівку, і Кліщіївку, і Андріївку на півдні від Бахмута. Розуміємо, що це неправда. Але насиченість бойових дій навколо Бахмута велика. Бойовий дух - це важлива складова успіху на полі бою. Бойовий дух, техніка, навченість - всі ці три компоненти є значною перевагою українського війська", - підкреслив Згурець.

За минулу добу, 28 листопада, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області

Протягом 28 листопада ЗСУ збили два ворожих літаки. Також підтверджено ураження району розташування підрозділу ворога у Сватовому, близько 20 загиблих.

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