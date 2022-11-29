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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Противник намагається з півдня Донеччини просунутися до Бахмута, - Згурець

29 листопада, 2022 вiвторок
11:23
війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що ситуація під Бахмутом складна, продовжуються обстріли позицій ЗСУ

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог намагається закріпитися в Озерянівці - це населений пункт поблизу Курдюмівки та Кліщіївки. Це південь від Бахмута й ворог намагається просунутися до нашого потужного опорного пункту", - пояснив Згурець.

За словами експерта, навколо подій на Сході відбувається істерія у російських пропагандистських каналах.

"Вони кажуть, що війська РФ вже захопили й Озерянівку, і Курдюмівку, і Кліщіївку, і Андріївку на півдні від Бахмута. Розуміємо, що це неправда. Але насиченість бойових дій навколо Бахмута велика. Бойовий дух - це важлива складова успіху на полі бою. Бойовий дух, техніка, навченість - всі ці три компоненти є значною перевагою українського війська", - підкреслив Згурець.

  • За минулу добу, 28 листопада, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області
  • Протягом 28 листопада ЗСУ збили два ворожих літаки. Також підтверджено ураження району розташування підрозділу ворога у Сватовому, близько 20 загиблих.

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Сергій Згурець
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
Військові новини
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