Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Південний плацдарм - це перспективний напрямок, навіть попри те, що там зосереджено багато сил й засобів противника. Вже можна взяти ворога в оперативне оточення. Логічно, що саме цей напрямок буде розвиватися. Для нас є ефективним розвивати контрнаступ на Півдні та викинути ворога на лівий берег Дніпра", - вважає Костенко.

За словами полковника СБУ, для росіян важливим залишається східний напрямок, їм потрібна перемога.

"Вони можуть перекидати резерви на Південь і це ослабить Схід. Вони поставили собі завдання - вийти на рубежі Донецької та Луганської областей. Нам потрібно відбивати правобережний плацдарм, щоб ворог не зміг захопити Миколаївську та Одеську області", - зауважив Костенко.

Українські військові за добу 28 серпня знищили 11 окупантів, 3 бронемашини та самохідну гаубицю "Мста-С" у південних областях України

На Херсонщині, 28 серпня, Збройні сили України нанесли удар по російському штабу, який окупанти розташували на заводі "Сокіл" у Новій Каховці.