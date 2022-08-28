Противника вже можна взяти в оперативне оточення на південному плацдармі, - полковник СБУ Костенко
Народний депутат України та полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що українські захисники успішними діями відрізають противника від резервів
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Південний плацдарм - це перспективний напрямок, навіть попри те, що там зосереджено багато сил й засобів противника. Вже можна взяти ворога в оперативне оточення. Логічно, що саме цей напрямок буде розвиватися. Для нас є ефективним розвивати контрнаступ на Півдні та викинути ворога на лівий берег Дніпра", - вважає Костенко.
За словами полковника СБУ, для росіян важливим залишається східний напрямок, їм потрібна перемога.
"Вони можуть перекидати резерви на Південь і це ослабить Схід. Вони поставили собі завдання - вийти на рубежі Донецької та Луганської областей. Нам потрібно відбивати правобережний плацдарм, щоб ворог не зміг захопити Миколаївську та Одеську області", - зауважив Костенко.
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