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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Противника вже можна взяти в оперативне оточення на південному плацдармі, - полковник СБУ Костенко
Ексклюзив

Противника вже можна взяти в оперативне оточення на південному плацдармі, - полковник СБУ Костенко

28 серпня, 2022 неділя
19:18
війна з Росією на фото: Роман Костенко

Народний депутат України та полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що українські захисники успішними діями відрізають противника від резервів

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Південний плацдарм - це перспективний напрямок, навіть попри те, що там зосереджено багато сил й засобів противника. Вже можна взяти ворога в оперативне оточення. Логічно, що саме цей напрямок буде розвиватися. Для нас є ефективним розвивати контрнаступ на Півдні та викинути ворога на лівий берег Дніпра", - вважає Костенко.

За словами полковника СБУ, для росіян важливим залишається східний напрямок, їм потрібна перемога.

"Вони можуть перекидати резерви на Південь і це ослабить Схід. Вони поставили собі завдання - вийти на рубежі Донецької та Луганської областей. Нам потрібно відбивати правобережний плацдарм, щоб ворог не зміг захопити Миколаївську та Одеську області", - зауважив Костенко.

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