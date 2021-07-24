Противники "ковідних сертифікатів" вийшли на протест у Парижі
У десятках міст Франції в суботу, 24 липня 2021 року, відбулися нові акції протесту проти розширеного застосування санітарних пропусків і обов'язкової вакцинації
Тисячі людей вийшли на вулиці в Марселі, Тулузі, Ніцці. У Парижі демонстрація переросла в зіткнення з поліцією, інформує Еспресо.TV.
"Противники широкого застосування "санітарних сертифікатів" другу суботу поспіль виходять на вулиці французьких міст. Минулої суботи, за даними поліції, в демонстраціях взяли участь понад 110 тисяч осіб. Демонстрації пройшли в Ліллі, Марселі, Нанті, Безансоні, Страсбурзі, Ліоні. У Ніцці учасники ходи пройшли від площі Массена до старого міста", - розповідає RFI.
Нині ж у Парижі було заявлено відразу три протестних акції: на площі Бастилії, еспланаді Інвалідів і біля метро Трокадеро, навпроти Ейфелевої вежі.
Повідомляється про сутички демонстрантів з поліцією.
Напередодні акції в соціальних мережах поширювалися заклики виходити в білому. Також серед учасників маніфестацій помітно багато людей в жовтих жилетах. Демонстранти вийшли з плакатами "Свобода" та "Проти санітарної диктатури". Серед політиків протести підтримали деякі представники крайніх правих і крайніх лівих сил.
Довідка
12 липня президент Емманюель Макрон оголосив обов'язкову вакцинацію для всіх співробітників системи охорони здоров'я, а також про те, що з 21 липня "санітарний сертифікат", що містить інформацію про зроблене щеплення або негативному ПЛР-тесті, стане обов'язковим для всіх жителів країни старше 12 років в якості пропуску в "місця культури і розваг".
23 липня відповідний законопроект було схвалено в першому читанні Національними зборами Франції.
Згідно з соціологічними опитуваннями, 76% французів підтримали рішення президента впровадитиобов'язкову вакцинацію для працівників системи охорони здоров'я. Про це йдеться в дослідженні Elabe для телеканалу BFMTV.
За даними на 23 липня, першу дозу вакцини отримали 58% населення Франції.
Повний курс вакцинації пройшли близько 48% французів.
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