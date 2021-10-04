Процедура відкликання Разумкова почнеться після завершення перевірки підписів, - Корнієнко

Про це голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав під час засідання Погоджувальної ради, передає Еспресо.TV.



"Процедура відкликання голови Верховної Ради буде відбуватися дійсно за регламентом, але регламент передбачає, що поточний голова Верховної Ради в ній не приймає участь. Тому, Дмитро Олександрович, як тільки ми з вами дійдемо згоди чи є підписи правдивими, як ви на це натякаєте і робите якісь перевірки... То відразу ця процедура буде запущена у повній відповідності до регламенту", - сказав Корнієнко.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



