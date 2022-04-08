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Процес розпаду РФ розпочався. Кордони сфер впливу Заходу та Китаю проходитимуть по території Росії, - Чалий
Надзвичайний і Повноважний посол України у США 2015-2019 рр. , дипломат Валерій Чалий вважає, що новий перерозподіл сфер впливу між Заходом та Китаєм проходитиме на території Росії
Таку думку дипломат висловив в ефірі Еспресо.TV
Чалий наголосив, що режим в Росії ставить за мету знищити Україну та максимально заподіяти шкоди українському суспільству
“В росіян немає іншого підходу. Вони хочуть нас стерти з лиця землі. Це показує не тільки Буча та Краматорськ, а і їхні заяви та дії. В цих умовах важко про щось домовитись. Не можна домовитись з серійним убивцею про те, що він більше не буде вас чіпати. В цій складній ситуації єдиний вихід для України шукати допомогу від партнерів. Ми самі зараз створюємо модель оборони держави на всіх напрямках. Так, допомога від партнерів є елементом, але модель безпеки ми відпрацьовуємо зараз самі.”, - додав Чалий
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