Процес розпаду РФ розпочався. Кордони сфер впливу Заходу та Китаю проходитимуть по території Росії, - Чалий

Таку думку дипломат висловив в ефірі Еспресо.TV



“Росія ставить за мету розподіл світу між собою і країнами Заходу та Китаю. Насправді розподіл буде, але без Росії. Світом будуть управляти Захід та Китай. Новий кордон між цими групами країн пройде саме по Росії. В Росії немає майбутнього. Ми спостерігаємо початок процесу розпаду Російської Федерації. Проблема в тому, що уламки цієї імперії падають нам на голови. Це історичний процес, але трагічний для України”, - пояснив ЧалийЧалий наголосив, що режим в Росії ставить за мету знищити Україну та максимально заподіяти шкоди українському суспільству“В росіян немає іншого підходу. Вони хочуть нас стерти з лиця землі. Це показує не тільки Буча та Краматорськ, а і їхні заяви та дії. В цих умовах важко про щось домовитись. Не можна домовитись з серійним убивцею про те, що він більше не буде вас чіпати. В цій складній ситуації єдиний вихід для України шукати допомогу від партнерів. Ми самі зараз створюємо модель оборони держави на всіх напрямках. Так, допомога від партнерів є елементом, але модель безпеки ми відпрацьовуємо зараз самі.”, - додав Чалий