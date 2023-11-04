Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Протягом доби на фронті відбулось 71 боєзіткнення, ЗСУ відбили 24 атаки ворога на чотирьох напрямках, - Генштаб

Протягом доби на фронті відбулось 71 боєзіткнення, ЗСУ відбили 24 атаки ворога на чотирьох напрямках, - Генштаб

4 листопада, 2023 субота
19:36
Війна з Росією

Протягом доби, 4 листопада, на фронті відбулось 71 бойове зіткнення. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 4 листопада.

Ворожі обстріли України 

Ворог завдав 6 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.

Ситуація на основних напрямках фронту

Протягом доби відбулось 71 бойове зіткнення. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання в прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Винторівка, Середина-Буда, Прогрес, Рожковичі, Дружба, Баранівка Сумської області; Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Строївка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії у районах Синьківки та Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 6 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 2 атаки противника в районі Білогорівки Луганської області. Окупанти завдали авіаційних ударів у районах Серебрянського лісництва та Катеринівки Донецької області. Також від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Торське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку загарбники 7 разів безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області. У той же час противник вів безуспішні штурмові дії у районі Богданівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії у районах населених пунктів Степове, Сєверне, Авдіївка, Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили 20 атак. Також противник завдав авіаційного удару неподалік Бердичів Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Суха Балка, Керамік, Тоненьке, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії у районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші воїни відбили 15 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися понад 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії у районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Золота Нива, Богоявленка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару біля Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Левадне, Гуляйполе, Чарівне, Щербаки, П'ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Республіканець, Червоний Маяк, Тягинка, Іванівка, Токарівка, Микільське Херсонської області. Також артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Михайлівка, Качкарівка, Веселе, Тягинка, Херсон, Ромашкове Херсонської області та Солончаки Миколаївської області.

ЗСУ продовжують ведення наступальної операції

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили один артилерійський засіб противника.

  • Протягом минулої доби російські терористи безрезультатно атакували українські позиції на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках.
Україна
Росія
Запоріжжя
ЗСУ
Херсонщина
Авдіївка
Бахмут
Шахтарськ
Куп'янськ
Лиман
Читайте також:
Майк Тайсон
3 листопада, 2023 п'ятниця
Майк Тайсон розповів, що думає про шанси Усика після нокдауну Ф'юрі в бою з Нганну
Автор Юрій Мартинович
3 листопада, 2023 п'ятниця
Хто такі єменські хусити і звідки в них балістичні ракети, щоб бити ними по Ізраїлю
Авдіївка, коксохімічний комбінат
1 листопада, 2023 середа
Охорона Авдіївського коксохіму до останнього перешкоджала ЗСУ потрапити на територію комбінату, - військовослужбовець "Сєвєр"
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.28
    Купівля 37.28
    Продаж 37.84
  • EUR
    Купівля 39.54
    Продаж 40.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
4 листопада
20:56
Ексклюзив
На фото: Володимир Зеленський
"Це ризикована поїздка": експерт-міжнародник Семиволос про візит Зеленського до Ізраїлю
20:54
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
У Криму військовий КамАЗ врізався в легкову автівку. Загинули діти
20:46
Оновлено
Ілюстративне фото
Росіяни атакували ракетами Полтавщину: загинула жінка, серед постраждалих діти
20:33
Оновлено
Керч. 4 листопада 2023 року
ЗСУ завдали ударів по суднобудівному заводу "Залив" у окупованій Керчі
20:32
Артем Довбик, Жирона, Ла Ліга
Довбик і Циганков принесли "Жироні" перемогу в матчі з "Осасуною"
20:09
Оновлено
обстріл, ППО
Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури в Дніпрі
20:02
OPINION
Віталій Кулик
На порозі Третьої світової війни
20:01
Оновлено
Херсон
Окупанти обстріляли Херсон: є загиблий, 4 людини поранено
20:00
Ексклюзив
Росіяни біля Авдіївки накопичили ресурс удвічі більший, ніж був у них біля Бахмута, - "Інформаційний спротив"
19:22
ХАМАС напав на Ізраїль
ХАМАС атакував військових Ізраїлю, скориставшись гуманітарним коридором для палестинців
18:40
безпілотник, дрон
США підтвердили польоти своїх неозброєних БПЛА над Газою з метою пошуку заручників
18:06
Оновлено
Ентоні Блінкен
"Припинення вогню зараз дозволить ХАМАСу перегрупуватися і повторити 7 жовтня", - Блінкен
18:05
OPINION
Євген Дикий
Воїни Гобітширу
18:03
Ексклюзив
Валерій Залужний
"Насправді Залужний не каже, що ми зайшли вглухий кут": військовий експерт Самусь про статтю Головнокомандувача ЗСУ
18:00
Ексклюзив
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Чутки про смерть Путіна вигідні Кремлю, - Фейгін
17:58
Президент України Володимир Зеленський
"Трансформація нашої держави - це те, що нам самим потрібно": Зеленський про реформи, необхідні для вступу України до ЄС
17:56
Оновлено
Сектор Гази
ЦАХАЛ визнав авіаудар по машині швидкої допомоги в Газі, в ООН відреагували
17:42
Оновлено
землетрус
Кількість людей, що загинули під час землетрусу в Непалі, зросла до 157
17:35
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган сприятиме ратифікації членства Швеції у НАТО
17:22
обережно: міни
За час повномасштабної війни загинув 21 сапер ДСНС, ще 77 травмовані, - МВС
17:18
Оновлено
Херсонщина
РФ обстріляла три населених пункти на Херсонщині: поранено трьох чоловіків
17:00
Ексклюзив
Опозиційний політик Дуганов пояснив, чому багато бурятів воюють у армії РФ проти України
16:48
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина готова виступити гарантом безпеки Гази, - Ердоган
16:47
Оновлено
Негода
Сильні пориви вітру та дощ: ДСНС попередила українців про негоду
16:43
Міністерство оборони України
Неякісні бронежилети та шоломи: суд зобов'язав іноземного постачальника повернути Міноборони майже 400 млн грн
16:24
Вчені зі США знайшли залишки планети, після зіткнення якої з Землею сформувався Місяць
16:23
українські військові, Куп'янськ
На ділянці Ягідне - Куп'янськ-Вузловий росіяни призупинили наступ, бо зазнали значних втрат, - Сирський
16:12
Оновлено
долар євро валюта обмін
Курс валют на 4 листопада: євро знову дорожчає
16:07
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Гола правда від Залужного? Як Головнокомандувач ЗСУ вперше сказав дорослі речі про війну
16:06
Рустем Умєров
"Потрібен на певному напрямку": Умєров повідомив, що екскомандувача ССО Хоренка звільнили за його поданням
16:06
"Не подумала, п'яні були". Нацполіція прийшла до дівчат з Одеси, що зневажали Україну у відеострімі
16:00
Огляд
ЗРК "Бук-М1"
FrankenSAM: нове дихання старої зброї, як ЗСУ воюватиме американськими ракетами з радянського "заліза"
15:56
Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару Аль Тані
"Україна не просить для себе поблажок", - Зеленський про вступ до ЄС
15:38
Оновлено
Урсула фон дер Ляйєн
Перемовини щодо вступу України в ЄС можуть розпочатися до кінця року, - Урсула фон дер Ляєн
15:35
Володимир Зеленський
"Ніхто не тисне на мене сьогодні", - Зеленський про можливість перемовин з РФ
15:34
Цього року до іспанських Канарських островів прибула рекордна кількість мігрантів з Африки
15:32
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Безсмертний назвав дві країни, від яких залежить майбутній світовий порядок
15:02
Зеленський і Залужний
"Усі втомлюються. Але це не патова ситуація", - Зеленський про статтю Залужного
14:54
Сектор Гази
Ситуація в Газі: ХАМАС каже про 9,5 тис. вбитих цивільних, США підрахували, що 2/3 населення сектору перебралися з півночі на південь
14:46
імпорт електроенергії
Унаслідок негоди частково без світла залишаються 2 регіони України: ситуація в енергосистемі станом на 4 листопада
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV