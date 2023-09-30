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Протягом доби на фронті відбулося 24 боєзіткнення, ЗСУ відбили 9 атак ворога на Мар’їнському напрямку, - Генштаб

30 вересня, 2023 субота
19:18
Війна з Росією ЗСУ наступ

Протягом доби 30 вересня відбулось 24 бойових зіткнень, 9 атак ворога ЗСУ відбили в районі Мар'їнки. Ворог завдав 8 ракетних та 71 авіаційний ударів, здійснив 17 обстрілів з РСЗВ

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 30 вересня.

Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнень

РФ завдала чергового удару по Україні застосувавши близько 40 іранських ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ворожих “шахедів” у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 71 авіаційний ударів, здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Оперативна ситуація по напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційного удару в районі Галаганівки Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Вильчики Чернігівської області; Прогрес, Микитівка, Яструбщина, Кіндратівка, Миропілля, Попівка, Олександрівка Сумської області, а також Леміщине Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару біля Новоселівського Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку від ворожих авіаційних ударів постраждали населені пункти: Невське, Новолюбівка, Білогорівка Луганської області; Терни, Спірне, Веселе Донецької області. Загарбники обстріляли з артилерії та мінометів Невське, Білогорівку Луганської області та Спірне, Роздолівку, Діброву Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в неподалік Кліщіївки, Андріївки, Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Нью-Йорк Донецької області. Фіксується нарощення щільності мінно-вибухових загороджень.

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки ворога в районі Новоселівки, східніше Степового та Авдіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Тоненьке, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку впродовж доби Сили оборони успішно відбили 9 атак в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів перебували такі населені пункти, як Олександропіль, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Пречистівки, Урожайного, Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі Новодарівки Запорізької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоданилівка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Миколаївки Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед яких Золота Балка, Саблуківка, Зміївка, Одрадокам'янка, Антонівка, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

ЗСУ продовжують ведення наступальної операції

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 8 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 зенітно-ракетних комплексів та 9 артилерійських засобів противника.

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