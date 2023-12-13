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Протягом доби на фронті відбулося 89 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 45 атак на Авдіївському напрямку, - Генштаб

13 грудня, 2023 середа
20:10
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби 13 грудня на фронті відбулося 89 бойових зіткнень. Ворог бив по позиціях українських військових та населених пунктах з різного озброєння: ракетами, з авіації, реактивних систем залпового вогню

Про це 13 грудня повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Блешня, Мхи, Грем'яч Чернігівської області; Винторівка, Бруски, Голишівське, Костянтинівка, Грабовське, Велика Писарівка Сумської області; Ветеринарне, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога в районі Синьківки, та ще 2 атаки в районі східніше Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку, підрозділи Сил оборони України відбили 2 атаки ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Серебрянка, Спірне, Верхньокам’янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку, Сили оборони відбили 6 атак противника в районах Іванівського та Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, наші захисники відбили 25 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 20 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області, де противник здійснив 11 безуспішних атак на позиції наших захисників. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.    Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Пречистівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 6 атак противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області. 

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Іванівка, Новодмитрівка, Олександрівка і обласний центр Херсонської області, в Миколаївській області - Очаків.

Під артилерійськими та мінометними обстрілами опинилися близько 100 населених пунктів

Зокрема на Запорізькому напрямку ворог обстріляв більш ніж 20 сіл та міст, серед них Левадне, Полтавка, Гуляйполе, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області.

Ворог завдав 10 ракетних та 4 авіаційних удари, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. 

Українські захисники відбили за добу 84 ворожі атаки, з них 45 - на Авдіївському напрямку

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація сил оборони завдала удару по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдали ураження по пункту управління російських окупантів, 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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