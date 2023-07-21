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Протягом доби на фронті відбулося щонайменше 33 бойових зіткнення, - Генштаб

21 липня, 2023 п'ятниця
19:15
Війна з Росією Війна проти Росії ЗСУ

Російські терористи продовжують зосереджувати основні зусилля на 5 напрямках фронту. За останню добу там відбулося щонайменше 33 бойових зіткнень

Про це пише Генштаб ЗСУ.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Армія РФ завдала 12 авіаційних ударів та здійснила 29 обстрілів з РСЗВ

Зазначається, що протягом доби російські окупанти завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 3 крилаті ракети морського базування "калібр", 4 крилаті ракети наземного базування "Іскандер", 6 крилатих ракет "Онікс", 1 крилату ракету Х-59 та 1 зенітну керовану ракету із ЗРК С-300.

Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів та здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені. Руйнувань та пошкоджень зазнали пункти зберігання зерна на півдні України, промислові об’єкти, знищено та пошкоджено понад 70 цивільних житлових будинків та інша інфраструктура.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Гончарівське Чернігівської області; Стукалівка, Біловоди, Степне, Морозова Долина Сумської області та Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Висока Яруга, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Куп’янськ та Новоосинове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Надія, Макіївка, Невське Луганської області та Серебрянський ліс, Діброва Донецької області.

Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісу, Спірного та Діброви Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Григорівки Донецької області.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Костянтинівка, Маркове, Іванівське, Дружба, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки.

У той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Керамік, Красногорівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар'їнки Донецької області.

Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Гостре, Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Білогір’я, Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Берислав, Львове, Антонівка Херсонської області та місто Херсон, а також Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Сили оборони уразили район зосередження окупантів озброєння та військової техніки ворога

Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також українські військові протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.

  • У п'ятницю, 21 липня, під час масштабної повітряної тривоги в Україні на Одещині пролунали вибухи: росіяни вдарили по об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі. На Чернігівщині загинули дві жінки.
Україна
Мелітополь
Луганщина
ЗСУ
Волинь
Херсонщина
Бердянськ
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Шахтарськ
Контрнаступ ЗСУ
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