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Протягом доби окупанти завдали 23 авіа- та 7 ракетних ударів, а також здійснили 10 обстрілів з РСЗВ

14 грудня, 2022 середа
18:41
війна з Росією MLRS M270

Протягом доби 14 грудня окупанти завдали 23 авіа- та 7 ракетних ударів по Кураховому та Костянтинівці на Донеччині, а також 10 разів обстріляли Херсон з РСЗВ

Про це йдеться у зведенні Генштабу на facebook.

Також зазначається, що ворог завдав ударів іранськими "шахедами" з напрямку східного узбережжя Азовського моря по об’єктах критичної інфраструктури Київської області, всі 13 дронів було збито.

У Генштабі розповіли, що противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках. 

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, на інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Леонівка, Бучки та Гай Чернігівської області; Середина-Буда та Кучерівка на Сумщині  та Глибоке, Стариця, Новомлинськ і Дворічна Харківської області. Залучив ударний БПЛА біля Кіндратівки Сумської області.
  • На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали позиції наших військ в районах Кислівки і Котлярівки Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.
  • На Лиманському напрямку від вогневого впливу окупантів постраждали райони Площанки, Невського, Червонопопівки Луганської області та Діброви і Григорівки на Донеччині.
  • На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли, зокрема, по районах населених пунктів Андріївка, Благодатне, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. Завдав авіаудару неподалік Ступочки.
  • На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ біля Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки на  Донеччині.
  • На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали наші позиції біля Вугледара, Новоукраїнки, Пречистівки, Великої Новосілки та Нескучного Донецької області. 
  • На Запорізькому та Херсонському напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Вогневого впливу зазнали райони 28 населених пунктів.  Серед них - Времівка і Новосілка Донецької області; Гуляйпільське, Новоданилівка, Малі Щербаки і Кам’янське - Запорізької; Тягинка, Херсон, Токарівка, Молодіжне та Берегове на Херсонщині. 

Вранці 14 грудня Росія атакувала Київ дронами, уламками від безпілотників пошкоджено адмінбудівлю та 4 житлові будинки в Шевченківському районі.

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окуповані території
окупанти
ракетний удар
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