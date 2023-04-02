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Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 22 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню, - Генштаб

2 квітня, 2023 неділя
18:55
війна з Росією російські військові

Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 22 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів

Про це повідомили у вечірньому зведенні від Генштабу 2 квітня 2023 року.

"Сьогодні, російські загарбники здійснили 2 ракетних удари та провели масований обстріл з реактивних систем залпового вогню по центральній частині міста Костянтинівка Донецької області. Унаслідок злочинних дій окупантів загинули та отримали поранені мирні жителі, пошкоджень зазнали дитячий дошкільний заклад, багатоповерхівки та приватні житлові будинки", - йдеться у дописі.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на чотирьох напрямках

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. 

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: противник здійснив обстріли населених пунктів Волфине, Басівка, Рясне і Мезенівка Сумської області, а також Ветеринарне, Гатище, Великий Бурлук та Колодязне на Харківщині.

Куп’янський напрямок: ворожих обстрілів зазнали Кам'янка, Дворічна, Западне, Масютівка, Крохмальне Харківської області та Новоселівське - Луганської.

Лиманський напрямок: артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

Бахмутський напрямок: загарбники обстріляли Васюківку, Оріхово-Василівку, Григорівку, Богданівку, Бахмут, Іванівське, Часів Яр та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський та Мар’їнський напрямки: противник здійснив обстріли населених пунктів Авдіївка, Орлівка, Тоненьке, Нетайлове, Красногорівка та Мар'їнка Донецької області.

Шахтарський напрямок: протягом доби ворог обстріляв Побєду, Новомихайлівку, Вугледар, Пречистівку та Велику Новосілку Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямок: противник обстріляв, зокрема, Новопіль на Донеччині; Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Білогір’я, Новоандріївку Запорізької області, а також Дудчани, Зміївку, Берислав, Веселе, Миколаївку, Бургунку, Антонівку Херсонської області та місто Херсон.

Також у дописі зазначається, що російські загарбники продовжують зазнавати величезних втрат. Для їх поповнення, у військових частинах збройних сил РФ, які дислокуються на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, активно проводять заходи роз’яснювальної роботи серед військовослужбовців строкової служби. Розповідають молоді про необхідність підписання строковиками контрактів з МО РФ та участі у бойових діях на території України.

ЗСУ за добу завдали 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження живої сили, 1 пункт управління та 2 інші важливі об’єкти ворога.

  • Нагадаємо, за добу 1 квітня російська армія 60 разів атакувала Херсонщину: пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, є загиблий і поранені.
  • Упродовж доби 1 квітня Росія атакувала щонайменше 14 міст і сіл Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Є загиблий та поранений, пошкоджено будинок
  • Близько 5 ранку 2 квітня РФ з мінометів ударила по молоковозу на Сумщині, через обстріл загинув водій автівки та експедитор.
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