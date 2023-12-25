Протягом доби відбулось 76 бойових зіткнень, ЗСУ вразили 2 склади боєприпасів та 3 ЗРК росіян, - Генштаб

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Усього протягом доби відбулось 76 бойових зіткнень.

Ворожі обстріли

Ворог завдав 1 ракетного та 19 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них: Волфине Рясне, Садки Сумської області; Івашки, Уди, Вовчанськ, Бударки, Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 6 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Веселого Донецької області, де противник за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів: Терни, Діброва, Сіверськ, Виїмка, Спірне, Веселе Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них: Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника в районі населеного пункту Богданівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема: Васюківка, Калинівка, Іванівське, Ступочки, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, наші захисники відбили 20 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 12 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новобахмутівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них: Очеретине, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де противник за підтримки авіації здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області: Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема: Водяне, Вугледар, Пречистівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 2 атаки в районі населеного пункту Роботине Запорізької області, де противник безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них: Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів, П'ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Тягинка, Антонівка, Херсон та Солончаки, Куцуруб Миколаївської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, противник здійснив 12 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику.

ЗСУ уразили 2 склади боєприпасів та 3 ЗРК окупантів

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 зенітно-ракетних комплекси противника.