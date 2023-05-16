Протягом минулої доби ворог обстріляв три райони Харківщини: двоє людей загинуло, одна отримала поранення та пошкоджено щонайменше 7 житлових споруд
Протягом минулої доби російські окупанти масовано з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківщини
Про це 16 травня повідомили в telegram-каналі голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Внаслідок артилерійського обстрілу смт Дворічна Куп'янського району, на жаль, загинули 2 цивільних – чоловік і жінка. Ще один чоловік отримав осколкові поранення та був госпіталізований", - йдеться у дописі.
Також зазначається, що вчора ввечері ворог масовано обстрілював місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки, господарчі споруди, будівля місцевої лікарні, кілька снарядів влучило у відкриту місцевість.
У селі Тищенківка Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.
Додається, що в області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 99 вибухонебезпечних предметів.
- 15 травня російська армія обстріляла прифронтовий населений пункт Дворічна Куп'янського району Харківської області, внаслідок чого є жертви серед цивільного населення.
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