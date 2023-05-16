Про це 16 травня повідомили в telegram-каналі голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Внаслідок артилерійського обстрілу смт Дворічна Куп'янського району, на жаль, загинули 2 цивільних – чоловік і жінка. Ще один чоловік отримав осколкові поранення та був госпіталізований", - йдеться у дописі.

Також зазначається, що вчора ввечері ворог масовано обстрілював місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки, господарчі споруди, будівля місцевої лікарні, кілька снарядів влучило у відкриту місцевість.

У селі Тищенківка Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

Додається, що в області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 99 вибухонебезпечних предметів.