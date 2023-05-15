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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни обстріляли Дворічну на Харківщині: загинули дві людини, ще одну поранено

15 травня, 2023 понедiлок
16:19
Війна з Росією

Російська армія обстріляла прифронтовий населений пункт Дворічна Куп'янського району Харківської області, внаслідок чого є жертви серед цивільного населення

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу загинули 2 людей. 65-річні жінка та чоловік", - написав він.

"Крім того, цивільний чоловік 52 років отримав осколкові поранення та був госпіталізований", - додав очільник ОВА.

За його словами, нині медики надають постраждалому допомогу.

Новини
Україна
Харківщина
Олег Синєгубов
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