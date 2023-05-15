Росіяни обстріляли Дворічну на Харківщині: загинули дві людини, ще одну поранено
Російська армія обстріляла прифронтовий населений пункт Дворічна Куп'янського району Харківської області, внаслідок чого є жертви серед цивільного населення
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Унаслідок обстрілу загинули 2 людей. 65-річні жінка та чоловік", - написав він.
"Крім того, цивільний чоловік 52 років отримав осколкові поранення та був госпіталізований", - додав очільник ОВА.
За його словами, нині медики надають постраждалому допомогу.
- Унаслідок учорашніх обстрілів Харківщини також загинуло дві людини.
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