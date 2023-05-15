Протягом минулої доби ворог обстріляв населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів Харківщини: дві людини загинуло
Протягом минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювали населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів Харківщини
Про це повідомили у понеділок, 15 травня, в telegram-каналі очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Зокрема, під ворожим вогнем були Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка та інші населені пункти", - йдеться у дописі.
Також зазначається, що внаслідок артилерійського обстрілу с. Стариця Чугуївського району, на жаль, загинуло 2 цивільних людей.
У селі Подоли Куп'янського району обстрілами пошкоджено два приватних домоволодіння, сталася пожежа. У селі Фиголівка Куп'янського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.
Окрім цього, додається, що на лінії зіткнення тривають бойові дії. Минулої доби ворог намагався вести наступальні дії в районах Масютівки та Синьківки, але під вогнем наших захисників відступив з втратами.
- Російська армія 14 травня завдала удару по селищу Стариця Чугуївського району.
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