Про це повідомили у понеділок, 15 травня, в telegram-каналі очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Зокрема, під ворожим вогнем були Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка та інші населені пункти", - йдеться у дописі.

Також зазначається, що внаслідок артилерійського обстрілу с. Стариця Чугуївського району, на жаль, загинуло 2 цивільних людей.

У селі Подоли Куп'янського району обстрілами пошкоджено два приватних домоволодіння, сталася пожежа. У селі Фиголівка Куп'янського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Окрім цього, додається, що на лінії зіткнення тривають бойові дії. Минулої доби ворог намагався вести наступальні дії в районах Масютівки та Синьківки, але під вогнем наших захисників відступив з втратами.