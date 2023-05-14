Росія обстріляла Чугуївській район на Харківщині: загинули двоє людей
Російська армія 14 травня завдала удару по селищу Стариця Чугуївського району
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти вкотре обстріляли будинки мирних жителів Харківщини", - написав він.
Також Синєгубов зазначив, що внаслідок удару загинули 59-річна жінка і 65-річний чоловік.
- У ніч з 13 на 14 травня російська армія обстрілювала Сумську, Харківську та Дніпропетровську області, унаслідок чого було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та ЦНАП, є постраждалі.
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