Ворог вночі бив по Сумщині, Харківщині та Дніпропетровщині, пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, ЦНАП, є поранені
У ніч з 13 на 14 травня російська армія обстрілювала Сумську, Харківську та Дніпропетровську області, унаслідок чого було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та ЦНАП, є постраждалі
Сумщина
Про це повідомили в Сумській ОВА.
У ніч на 14 травня під мінометний обстріл потрапила Хотінська громада, унаслідок чого було пошкоджено лінію електропередачі. Також ударів зі ствольної артилерії зазнав населений пункт Зноб-Новгородське Зноб-Новгородської громади, через що було пошкоджено будівлю Центру надання адміністративних послуг. Постраждалих немає.
Харківщина та Харків
Про обстріли Харківщини та Харкова розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що вночі росіяни обстрілювали Харків та населений пункт Золочів Богодухівського району із зенітно-ракетного комплексу С-300. У Новобаварському районі обласного центру пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури, будівлю гуртожитку та багатоквартирний будинок.
У селищі Золочів дві ракети влучили в землю між житловими будинками, унаслідок чого в них повибивало вікна та було зруйновано два гаражі. Постраждалих немає.
Крім того, минулої доби ворог обстрілював Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони з артилерії, мінометів та авіації.
Унаслідок ворожого обстрілу з реактивних систем залпового вогню "Смерч" у Куп'янську пошкоджено приватне домоволодіння. У селищі Хатнє Куп'янського району пошкоджено щонайменше чотири приватні житлові будинки, зайнялася пожежа. Поранень дістала 43-річна жінка, її госпіталізували.
У Чугуївському районі під обстріли потрапили селища Огірцеве та місто Вовчанськ. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки, поранено 61-річнго чоловіка. Його ушпиталили.
Дніпропетровщина
Про обстріли Дніпропетровської області повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Уночі росіяни поцілили по Покровській громаді Нікопольського району. Туди прилетіло з десяток снарядів із важкої артилерії. Унаслідок обстрілів пошкоджено об'єкт інфраструктури та транспортне підприємство. Постраждалих немає.
- 13 травня пізно ввечері росіяни вразили ракетами на Тернопільщині складські приміщення та поранили двох цивільних.
- У неділю, 14 травня, росіяни завдали другого поспіль удару крилатими ракетами по цивільних об'єктах в Тернопільській області.
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