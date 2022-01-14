Провели махінації з землею на понад 66 млн грн: на Сумщині викрили зловмисників

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



За інформацією досудового розслідування, керівництво регіональних агрофірм продало свої підприємства за понад 350 млн грн.



Замість обов’язкової сплати податків на суму 66,2 млн грн, вони вивели ці кошти в тінь. Зловмисники нібито інвестували цю суму в спеціально створені фірми, а потім провели через низку фірм-прокладок і "легалізували" їх через купівлю елітної нерухомості й автомобілів преміум-класу.







Під час обшуків правоохоронці вилучили офіційну документацію та чорнову бухгалтерію, мобільні телефони та комп’ютерну техніку, банківські картки із доказами протиправної діяльності.



За висновками експертизи, оборудка завдала держбюджету збитків на 66,2 млн грн. Для їхнього відшкодування суд арештував майно та кошти правопорушників.







У межах кримінального провадження організатору протиправної схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України. Оскільки зловмисник переховується від слідства, його оголосили в розшук.

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