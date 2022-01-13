"Провладне ЗМІ "слуг" і "слугенят": ведучий Дроздов повідомив про звільнення з "4 каналу" та про цензуру, яку запровадила влада

Про це він написав у Facebook.



Дроздов заявив, що після зміни власника колективу мовника оголосили меморандум про невтручання у редакційну політику.



"Прикриваючись ідеями "зшивання чогось-там з чимось", насправді узято курс на знищення будь-яких проявів гостро-українського ТБ. І заміни його на лагідно-малоросійське", - сказав він.



Журналіст вказав, які саме теми підлягають цензуруванню, і які вказівки дає влада. Дроздов по пунктах озвучив ті параметри, які, за його словами, виставляються і на які він би не пішов:

"Забути про вислів "велике крадівництво" (ніякої аналітики про корупційну складову не може бути).

Забути про збагачення владної еліти.

Забути прізвище Єрмак.

Зеленський – всенародний лідер, тому критика або невинно-нейтральна, або ніяка.

"Вагнерівці", офшорний скандал, Коломойський, Антимонопольний комітет, Конституційний Суд – цих тем не існує.

Категоричне табу на колишніх "слуг", які відкололися від зе-команди.

Обов’язкова присутність спікерів "слуг народу" в кожній груповій програмі.

Для російської мови – сприяння і лояльність.

Віднині патріотична риторика – це "услишать Донбас" (дослівно).

Заборонено утверджувати українську національну пам'ять, говорити про деколонізацію, декомунізацію, дерусифікацію та інші гуманітарні цінності, тому що вони "рассаєдіняют".

Позиція щодо Росії: Путін ворог, але "русскій народ" – братній.

Систематичне "мочилово" політичних опонентів, насамперед – П’ятого (йдеться про Петра Порошенка, – ред.) і Ахметова. Стосовно ОПЗЖ – хай будуть.

Усі тезові меседжі узгоджувати з куратором.

Розворот риторики здійснювати плавно й нерізко, аби не було явно помітно".

Нагадаємо, 28 грудня стало відомом, що народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив "4 канал" у колишнього нардепа Дмитра Добродомова.

"Ось так виглядає провладне ЗМІ "слуг" і "слугенят". Ось таким їм бачиться журналістика в епоху лижників.Брати в цьому участь є не лише неприпустимо, але й огидно. Проте кожен робить свій світоглядний вибір. Я дякую всім колегам, які на щирому пориві робили 4 канал геть чисто українським. Особисто я маю намір іти далі. Тим людям, які розуміють цінність зробленого за останні 2 роки, щиро дякую", - написав він.Журналіст заявив, що продовжуватиме працювати в професії і подякував глядачам.