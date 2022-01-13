"Провладне ЗМІ "слуг" і "слугенят": ведучий Дроздов повідомив про звільнення з "4 каналу" та про цензуру, яку запровадила влада
Телеведучий Остап Дроздов припинив співпрацю з "4 каналом", на якому вів дві передачі
Про це він написав у Facebook.
Дроздов заявив, що після зміни власника колективу мовника оголосили меморандум про невтручання у редакційну політику.
"Прикриваючись ідеями "зшивання чогось-там з чимось", насправді узято курс на знищення будь-яких проявів гостро-українського ТБ. І заміни його на лагідно-малоросійське", - сказав він.
Журналіст вказав, які саме теми підлягають цензуруванню, і які вказівки дає влада. Дроздов по пунктах озвучив ті параметри, які, за його словами, виставляються і на які він би не пішов:
- "Забути про вислів "велике крадівництво" (ніякої аналітики про корупційну складову не може бути).
- Забути про збагачення владної еліти.
- Забути прізвище Єрмак.
- Зеленський – всенародний лідер, тому критика або невинно-нейтральна, або ніяка.
- "Вагнерівці", офшорний скандал, Коломойський, Антимонопольний комітет, Конституційний Суд – цих тем не існує.
- Категоричне табу на колишніх "слуг", які відкололися від зе-команди.
- Обов’язкова присутність спікерів "слуг народу" в кожній груповій програмі.
- Для російської мови – сприяння і лояльність.
- Віднині патріотична риторика – це "услишать Донбас" (дослівно).
- Заборонено утверджувати українську національну пам'ять, говорити про деколонізацію, декомунізацію, дерусифікацію та інші гуманітарні цінності, тому що вони "рассаєдіняют".
- Позиція щодо Росії: Путін ворог, але "русскій народ" – братній.
- Систематичне "мочилово" політичних опонентів, насамперед – П’ятого (йдеться про Петра Порошенка, – ред.) і Ахметова. Стосовно ОПЗЖ – хай будуть.
- Усі тезові меседжі узгоджувати з куратором.
- Розворот риторики здійснювати плавно й нерізко, аби не було явно помітно".
Брати в цьому участь є не лише неприпустимо, але й огидно. Проте кожен робить свій світоглядний вибір. Я дякую всім колегам, які на щирому пориві робили 4 канал геть чисто українським. Особисто я маю намір іти далі. Тим людям, які розуміють цінність зробленого за останні 2 роки, щиро дякую", - написав він.
Журналіст заявив, що продовжуватиме працювати в професії і подякував глядачам.
- Нагадаємо, 28 грудня стало відомом, що народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив "4 канал" у колишнього нардепа Дмитра Добродомова.
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