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Головна Суспільство "Провладне ЗМІ "слуг" і "слугенят": ведучий Дроздов повідомив про звільнення з "4 каналу" та про цензуру, яку запровадила влада

"Провладне ЗМІ "слуг" і "слугенят": ведучий Дроздов повідомив про звільнення з "4 каналу" та про цензуру, яку запровадила влада

13 січня, 2022 четвер
12:27
Суспільство Остап Дроздов

Телеведучий Остап Дроздов припинив співпрацю з "4 каналом", на якому вів дві передачі

Про це він написав у Facebook.

Дроздов заявив, що після зміни власника колективу мовника оголосили меморандум про невтручання у редакційну політику.

"Прикриваючись ідеями "зшивання чогось-там з чимось", насправді узято курс на знищення будь-яких проявів гостро-українського ТБ. І заміни його на лагідно-малоросійське", - сказав він.

Журналіст вказав, які саме теми підлягають цензуруванню, і які вказівки дає влада. Дроздов по пунктах озвучив ті параметри, які, за його словами, виставляються і на які він би не пішов:

  • "Забути про вислів "велике крадівництво" (ніякої аналітики про корупційну складову не може бути).
  • Забути про збагачення владної еліти.
  • Забути прізвище Єрмак.
  • Зеленський – всенародний лідер, тому критика або невинно-нейтральна, або ніяка.
  • "Вагнерівці", офшорний скандал, Коломойський, Антимонопольний комітет, Конституційний Суд – цих тем не існує.
  • Категоричне табу на колишніх "слуг", які відкололися від зе-команди.
  • Обов’язкова присутність спікерів "слуг народу" в кожній груповій програмі.
  • Для російської мови – сприяння і лояльність.
  • Віднині патріотична риторика – це "услишать Донбас" (дослівно).
  • Заборонено утверджувати українську національну пам'ять, говорити про деколонізацію, декомунізацію, дерусифікацію та інші гуманітарні цінності, тому що вони "рассаєдіняют".
  • Позиція щодо Росії: Путін ворог, але "русскій народ" – братній.
  • Систематичне "мочилово" політичних опонентів, насамперед – П’ятого (йдеться про Петра Порошенка, – ред.) і Ахметова. Стосовно ОПЗЖ – хай будуть.
  • Усі тезові меседжі узгоджувати з куратором.
  • Розворот риторики здійснювати плавно й нерізко, аби не було явно помітно".
"Ось так виглядає провладне ЗМІ "слуг" і "слугенят". Ось таким їм бачиться журналістика в епоху лижників.
Брати в цьому участь є не лише неприпустимо, але й огидно. Проте кожен робить свій світоглядний вибір. Я дякую всім колегам, які на щирому пориві робили 4 канал геть чисто українським. Особисто я маю намір іти далі. Тим людям, які розуміють цінність зробленого за останні 2 роки, щиро дякую", - написав він.

Журналіст заявив, що продовжуватиме працювати в професії і подякував глядачам.
 
  • Нагадаємо, 28 грудня стало відомом, що народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив "4 канал" у колишнього нардепа Дмитра Добродомова.

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