“Провокував сепаратистські настрої”: СБУ пояснила, чому внесла Галкіна до "чорного" списку
Служба безпеки України пояснила, чому додала російського гумориста Максима Галкіна до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці
Про це служба безпеки заявила у відповідь на запит “Детектора медіа”.
“Підставою для внесення іноземця (Максима Галкіна, - ред.) до зазначеного переліку є достатні дані про його діяльність на шкоду національним інтересам України, зокрема, спрямовану на провокування сепаратистських настроїв, створення передумов для порушення територіальної цілісності нашої держави, підтримку тимчасової окупації частини території України державою-агресором тощо”, – йдеться у документі.
У СБУ додали, що можуть розголошувати подібну інформацію тільки в рамках правових обмежень.
- Нагадаємо, 4 листопада Мінкульт вніс Максима Галкіна до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України.
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