Про це повідомляє "Трибуна".

"Тренерський штаб нас підготував, нам казали, що потрібно вриватися з глибини. Руслан віддав шикарний пас. Мені потрібно було тільки забити. Ми – одна команда. Хтось захищається, хтось забиває. Це долі секунди. Приходять 2 думки, можеш так пробити, можеш по-іншому пробити. А тут все було на автоматі, прийняв, побачив, що воротар вийшов. Потрібно було тільки виконати. Показали характер в кінці, вистояли. Було нелегко. Особливо вітаю тренерський штаб, який виконав колосальну роботу. Потрібно зробити ще один крок. Він найважливіший, найважчий. Пройшли тільки 50% шляху, радіти зарано", – сказав Андрій Ярмоленко.

5 червня у Кардіффі збірна України у вирішальній зустрічі посперечається за путівку на ЧС-2022 зі збірною Уельсу.

У півфінальному матчі плей-офф відбору на ЧС-2022 збірна України перемогла Шотландію.

Невелику кількість безкоштовних квитків на фінал плей-офф ЧС Уельс-Україна отримають українські біженці.

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