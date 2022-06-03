Пройшли тільки 50% шляху, радіти зарано, - Ярмоленко після матчу проти Шотландії
Капітан збірної України Андрій Ярмоленко поділився враженнями від перемоги над Шотландією та заявив, що команда пройшла лише 50% шляху на ЧС-2022
Про це повідомляє "Трибуна".
"Тренерський штаб нас підготував, нам казали, що потрібно вриватися з глибини. Руслан віддав шикарний пас. Мені потрібно було тільки забити. Ми – одна команда. Хтось захищається, хтось забиває. Це долі секунди. Приходять 2 думки, можеш так пробити, можеш по-іншому пробити. А тут все було на автоматі, прийняв, побачив, що воротар вийшов. Потрібно було тільки виконати. Показали характер в кінці, вистояли. Було нелегко. Особливо вітаю тренерський штаб, який виконав колосальну роботу. Потрібно зробити ще один крок. Він найважливіший, найважчий. Пройшли тільки 50% шляху, радіти зарано", – сказав Андрій Ярмоленко.
5 червня у Кардіффі збірна України у вирішальній зустрічі посперечається за путівку на ЧС-2022 зі збірною Уельсу.
- У півфінальному матчі плей-офф відбору на ЧС-2022 збірна України перемогла Шотландію.
- Невелику кількість безкоштовних квитків на фінал плей-офф ЧС Уельс-Україна отримають українські біженці.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.2
Купівля 34.2Продаж 35.36
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.73
- Актуальне
- Важливе