Пряме влучання: внаслідок ракетного удару пошкоджено спортзал навчального закладу в Оріхові
Під час обстрілу Оріхова Запорізької області 1 березня постраждав освітній заклад
Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.
"Під час обстрілу громади постраждав навчальний комунальний заклад міста. Прямим влученням пошкоджено стіни спортивної зали установи. На щастя, завдяки запровадженню дистанційного навчання, постраждалих немає", – зазначили в ОВА.
В ОВА додали, що корпус закладу було збудовано за програмою GIZ за підтримки уряду Німеччини.
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