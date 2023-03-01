Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

"Під час обстрілу громади постраждав навчальний комунальний заклад міста. Прямим влученням пошкоджено стіни спортивної зали установи. На щастя, завдяки запровадженню дистанційного навчання, постраждалих немає", – зазначили в ОВА.

В ОВА додали, що корпус закладу було збудовано за програмою GIZ за підтримки уряду Німеччини.