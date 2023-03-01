Росіяни за ніч 8 разів обстріляли Нікопольщину: пошкоджені кілька підприємств і приватні будинки
Російські окупанти в ніч на 1 березня вісім разів обстріляли Нікопольщину, внаслідок чого пошкоджені кілька підприємств, приватні будинки, газогін та електромережі
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Уночі армія РФ атакувала Нікопольський район вісім разів. Чотири громади опинилися під ворожим вогнем із важкої артилерії: Нікопольська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська. На щастя, без загиблих і постраждалих", - написав він.
За його словами, у Мирівській громаді окупанти пошкодили аграрне підприємство, магазин, п‘ять приватних будинків і господарських споруд, автівку, газогін та електромережі.
У Нікополі під удар потрапили три приватні і транспортне підприємства.
У Червоногригорівській і Марганецькій громадах рятувальники ще обстежують території і оцінюють масштаби руйнувань.
В інших районах області було тихо.
- У ніч на 24 лютого війська РФ здійснили 10 обстрілів по Нікопольщині.
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