Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Уночі армія РФ атакувала Нікопольський район вісім разів. Чотири громади опинилися під ворожим вогнем із важкої артилерії: Нікопольська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська. На щастя, без загиблих і постраждалих", - написав він.

За його словами, у Мирівській громаді окупанти пошкодили аграрне підприємство, магазин, п‘ять приватних будинків і господарських споруд, автівку, газогін та електромережі.

У Нікополі під удар потрапили три приватні і транспортне підприємства.

У Червоногригорівській і Марганецькій громадах рятувальники ще обстежують території і оцінюють масштаби руйнувань.

В інших районах області було тихо.