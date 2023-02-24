Росіяни вночі обстріляли Нікопольщину: пошкоджені будинки, магазини й кафе
Вночі на 24 лютого війська РФ здійснили 10 обстрілів по Нікополю й 3 громадах Дніпропетровщини, внаслідок чого є пошкодження й руйнування
Про це в telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, у Нікопольському районі за цю ніч - 10 обстрілів. З важкої артилерії агресор поцілив по самому Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорiвськiй громадах.
Люди не постраждали. Але зазнали руйнувань житлові будинки. У Нікополі пошкоджені 8 приватних будинків. Один з них загорівся - рятувальники полум'я вже приборкали. Понівечені й 5 господарських споруд. А ще - 2 магазини та кафе.
Наразі деталі атак по місту ще уточнюються. Працюють рятувальники й на решті територій, куди прилетіли ворожі снаряди. З'ясовують наслідки обстрілів.
Очільник ОВА закликав жителів регіону сьогодні і найближчими днями бути особливо обачними. Реагувати на можливі сповіщення про повітряну тривогу.
- 20 лютого військові РФ тричі за день вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району.
- Вже вранці 22 лютого війська РФ обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з важкої артилерії.
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