Про це в telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, у Нікопольському районі за цю ніч - 10 обстрілів. З важкої артилерії агресор поцілив по самому Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорiвськiй громадах.

Люди не постраждали. Але зазнали руйнувань житлові будинки. У Нікополі пошкоджені 8 приватних будинків. Один з них загорівся - рятувальники полум'я вже приборкали. Понівечені й 5 господарських споруд. А ще - 2 магазини та кафе.

Наразі деталі атак по місту ще уточнюються. Працюють рятувальники й на решті територій, куди прилетіли ворожі снаряди. З'ясовують наслідки обстрілів.

Очільник ОВА закликав жителів регіону сьогодні і найближчими днями бути особливо обачними. Реагувати на можливі сповіщення про повітряну тривогу.