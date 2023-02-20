Російська армія тричі за день обстріляла Нікопольський район
Військові РФ тричі за день вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району
Про це в telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Тричі за сьогоднішній день російська окупаційна армія била по Нікопольському району. Снаряди з важкої артилерії ворога поцілили по Марганецькій та Червоногригорівській громадах", - написав він.
Додається, що на місцях обстрілів працюють рятувальники. Вони уточнюють наслідки атак.
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