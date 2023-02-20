Російська армія тричі за день обстріляла Нікопольський район

Про це в telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Тричі за сьогоднішній день російська окупаційна армія била по Нікопольському району. Снаряди з важкої артилерії ворога поцілили по Марганецькій та Червоногригорівській громадах", - написав він.

Додається, що на місцях обстрілів працюють рятувальники. Вони уточнюють наслідки атак.