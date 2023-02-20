РФ ударила по Антонівці на Херсонщині: загинуло подружжя мирних жителів

Про це повідомили в telegram-каналі Херсонської ОВА.

"Коли поряд розірвався один із ворожих снарядів, місцеві мешканці, чоловік та дружина, дістали мінно-вибухову травму. Постраждалі загинули на місці", - йдеться у дописі.

Зазначається, що чоловік був працівником дитячої обласної клінічної лікарні.

"Для подружжя сміливих мешканців Херсонщини, що залишалися на рідній землі та допомагали іншим, через підступного ворога сьогоднішній день став останнім...", - додається у дописі.