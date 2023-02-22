Росіяни випустили по Нікопольщині близько 15 снарядів

Про це в telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ніч на Дніпропетровщині пройшла без ворожих атак. А вже о шостій ранку агресор вгатив по Нікопольщині з важкої артилерії", - зауважив він.

Постраждала Марганецька громада. Попередньо, людей не зачепило.

За уточненням очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, з важкої артилерії ворог випустив близько півтора десятка снарядів.

Нині інформація щодо руйнувань та постраждалих з‘ясовується.