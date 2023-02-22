Росіяни випустили по Нікопольщині близько 15 снарядів
Вранці 22 лютого війська РФ обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з важкої артилерії
Про це в telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ніч на Дніпропетровщині пройшла без ворожих атак. А вже о шостій ранку агресор вгатив по Нікопольщині з важкої артилерії", - зауважив він.
Постраждала Марганецька громада. Попередньо, людей не зачепило.
За уточненням очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, з важкої артилерії ворог випустив близько півтора десятка снарядів.
Нині інформація щодо руйнувань та постраждалих з‘ясовується.
- 20 лютого військові РФ тричі за день вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.22
Купівля 39.22Продаж 39.88
-
EUR
Купівля 41.31Продаж 42.17
- Актуальне
- Важливе