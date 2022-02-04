Прямі перемовини Україна-РФ - це визнання Росією себе стороною конфлікту у війні, - політолог

Про це він сказав у ефірі "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на Еспресо.TV.



Олещук прокоментував роль Туреччини в можливому обміні українських політв'язнів з окупованого Криму.



"Я думаю, що подібні речі могли обговорюватись і неформально. Досвід участі Туреччини у вирішенні відповідних питань уже є. Ердоган - один із небагатьох, хто продемонстував в недалекому минулому відповідну ефективність в переговорах щодо звільнення. Так чи інакше, Кремль до Туреччини прислуховується. Це одна із небагатьох країн, яку він готовий слухати. Ми розуміємо, що далеко не вся інформація може поширюватися на даному етапі публічно, тому що, було багато прикладів, коли зривався обмін чи звільнення людей з тих, або інших причин", - сказав політолог.



Він переконаний, що турецька влада у цьому питанні буде готова сприяти.



"Це для Ердогана можливість підвищити свій авторитет, якщо враховувати, що Туреччина себе позиціюнує як лідер у тюркському світі, як країна, яка виступає захисником загальнотюркських інтересів", - додав Олещук.



Він оцінив можливість прямих перемовин між РФ та Україною.



"Україна постійно закликає Росію до проведення переговорів. Росія технічно від всіх цих пропозицій відмовляється. Очевидно, що на даному етапі виглядає все так, що проведення переговорів більше потрібне Україні, аніж РФ. В мене є певні сумніви, що Росія погодиться на переговори. І на це є одна проста причина - Росія не полишає намірів протиснути свій варіант Мінських домовленостей і для цього їй потрібно затягнути Україну за стіл переговорів з невизнаними республіками і сказати, що вони стосунку до цього не мають", - сказав політолог.



Олещук зазначив, що Росія цю стратегію уже намагається реалізувати безуспішно не перший рік.



"Проведення прямих перемовин між Україною і РФ - це фактично зізнання в тому, що вона є учасником конфлікту. Якщо уважно подивитись всі документи, то умовою участі в Нормандському форматі було визнання її статусу в якості посередника. Всі розуміють, що це фікція. Прямі перемовини означатимуть, що питання переговорів з якимись республіками буде якщо не закрите, то РФ не зможе йогопросувати як раніше", - підсумував він.

Президент України Володимир Зеленський погодився зустрітися з лідером РФ Володимиром Путіним у Туреччині на запрошення Реджепа Тайїпа Ердогана.

Путін заявив, що готовий провести зустріч із президентом Зеленським.