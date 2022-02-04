Ердоган домовився з українською стороною щодо зустрічі Путіна та Зеленського в Туреччині

Про це Реджеп Тайїп Ердоган заявив після свого візиту до Києва в інтерв'ю CNN Turk.



За словами президента Туреччини, йому вдалося домовитися із Володимиром Зеленським щодо проведення зустрічі.



"Ми хочемо провести цю зустріч, щоб на високому рівні зібрати пана Путіна та пана Зеленського. Наша домовленість із паном Зеленським саме у цьому напрямі", - заявив Ердоган.



Він зазначив, що точна дата зустрічі ще не визначена.



"Був позитивний відгук на наше запрошення відвідати Туреччину після повернення пана Путіна з Китаю. Наразі ми встановимо дату. Потім, сподіваюся, ми проведемо цю зустріч Путіна та Зеленського", - сказав лідер Туреччини.

Нагадаємо, 29 листопада 2021 року Ердоган заявив про готовність виступити посередником між Україною та Росією.

Під час візиту до Києва 3 лютого президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган підтвердив готовність бути посередником у переговорах між Україною та РФ. Президент Володимир Зеленський заявив, що на шляху для завершення війни Україна готова робити все можливе на усіх майданчиках.



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