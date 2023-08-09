"Прямий" заявляє, що "влада хоче відібрати телеканал"

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На "Прямому" вважають, що з цим, зокрема, пов'язані обшуки в колишнього власника телеканалу Володимира Макеєнка. Ведучий Валерій Калниш повідомив, що під час обшуків у Макеєнка вилучили оригінал завірених нотаріусом свідчень колишнього керівника слідчої групи Державного бюро розслідувань Олега Корецького.

"Сьогодні о 07:30 в офісі та помешканні Володимира Макеєнка, який уже три роки не є власником "Прямого" каналу, відбулися обшуки. За даними наших джерел, шукали оригінал нотаріально завірених свідчень колишнього керівника слідчої групи ДБР Олега Корецького, який у липні 2020 року підтвердив: керівники ДБР давали вказівки слідчим вжити заходів для арешту телеканалу "Прямий" як речового доказу. Внаслідок чого канал мав припинити свою діяльність. "Прямому" з власних джерел стало відомо, що сьогодні під час обшуків у Макеєнка правоохоронці знайшли документи, які фактично свідчать про цю справу", – сказав ведучий.

На "Прямому" пояснюють, що оригінали показань слідчого ДБР необхідні телеканалу, щоб захищати свої інтереси в міжнародних судах. На телеканалі нагадали, що справу щодо "Прямого" відкрили за наклепом Андрія Портнова – проросійського діяча і соратника Януковича.

За словами адвоката телеканалу Євгена Солодка, Шевченківський районний суд Києва 31 червня 2023 року зобовʼязав ДБР закрити провадження щодо "Прямого" або ж передати справу до суду. Адвокат каже, що з 2019 року слідчі ДБР не знайшли доказів порушення закону, тож вони зобовʼязані виконати рішення суду. Однак, за його словами, ДБР ігнорує цю ухвалу, а щоб продовжити тиск на канал, реєструє нове провадження проти Макеєнка.

"Чотири роки триває кримінальне провадження. Немає жодного повідомлення про підозру. І ось 31 травня цього року знакове рішення Шевченківського районного столичного суду про те, що ДБР прийміть рішення – або закривайте, або щось зробіть взагалі. Звичайно ДБР цього не зробило. Там роблять вигляд, що нічого не відбулося", – говорить адвокат.

Він додав, що, наскільки йому відомо, ухвалу про обшук у Макеєнка виносив Личаківський районний суд Львова.

"Ми всі добре знаємо, що ДБР знаходиться в Києві. І за територіальною підсудністю – це Шеченківський район. Але якимось дивним чином чомусь над цією справою здійснюється судовий контроль саме у Львові. Я не виключаю, що можливо і сьогодні, можливо завтра може бути ухвала про передачу каналу в АРМА. Яке там буде формулювання – корпоративних прав, майна тощо – вони здатні на будь-що", – вважає Солодко.

Генпродюсерка телеканалу "Прямий" Світлана Орловська також припустила, що майно підприємства вкотре планують арештувати як речовий доказ і передати в управління АРМА, яку нещодавно очолила Олена Дума.

"І я нагадаю, що був величезний скандал, тому що Transparency International закликала Кабмін не голосувати за призначення цієї кандидатури. Там зазначили, що у Думи немає необхідного професійного досвіду, є тісні політичні зв'язки, ймовірно вона має ділові контакти з держзрадником та підозрюваним у співпраці з Росією", - припустила Орловська.

Вона наголосила: тиск на медіа несумісний із європейською інтеграцією України. Вона вважає, що "є чиясь вказівка знищувати інформаційні ресурси, знищувати "Прямий" телеканал".

"І це бажання, яке зʼявилось 24 травня 2019 року і воно не зникло по цей день. У жовтні Єврокомісія має ставити оцінку і запрошувати Україну до вступних перемовин до Євросоюзу. Ми на увесь світ, усім нашим партнерам говоримо і про свободу слова зокрема", – додала Світлана Орловська й закликала правоохоронців "не брати участі в незаконних діях, за які потім доведеться нести відповідальність".