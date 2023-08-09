Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство "Прямий" заявляє, що "влада хоче відібрати телеканал"

"Прямий" заявляє, що "влада хоче відібрати телеканал"

9 серпня, 2023 середа
21:18
Суспільство Телеканал "Прямий"

На "Прямому" заявили, що силовики за вказівками влади здійснюють чергову спробу арештувати телеканал і передати його в управління АРМА

Про це повідомляє телеканал

На "Прямому" вважають, що з цим, зокрема, пов'язані обшуки в колишнього власника телеканалу Володимира Макеєнка. Ведучий Валерій Калниш повідомив, що під час обшуків у Макеєнка вилучили оригінал завірених нотаріусом свідчень колишнього керівника слідчої групи Державного бюро розслідувань Олега Корецького.

"Сьогодні о 07:30 в офісі та помешканні Володимира Макеєнка, який уже три роки не є власником "Прямого" каналу, відбулися обшуки. За даними наших джерел, шукали оригінал нотаріально завірених свідчень колишнього керівника слідчої групи ДБР Олега Корецького, який у липні 2020 року підтвердив: керівники ДБР давали вказівки слідчим вжити заходів для арешту телеканалу "Прямий" як речового доказу. Внаслідок чого канал мав припинити свою діяльність. "Прямому" з власних джерел стало відомо, що сьогодні під час обшуків у Макеєнка правоохоронці знайшли документи, які фактично свідчать про цю справу", – сказав ведучий.

На "Прямому" пояснюють, що оригінали показань слідчого ДБР необхідні телеканалу, щоб захищати свої інтереси в міжнародних судах. На телеканалі нагадали, що справу щодо "Прямого" відкрили за наклепом Андрія Портнова – проросійського діяча і соратника Януковича. 

За словами адвоката телеканалу Євгена Солодка, Шевченківський районний суд Києва 31 червня 2023 року зобовʼязав ДБР закрити провадження щодо "Прямого" або ж передати справу до суду. Адвокат каже, що з 2019 року слідчі ДБР не знайшли доказів порушення закону, тож вони зобовʼязані виконати рішення суду. Однак, за його словами, ДБР ігнорує цю ухвалу, а щоб продовжити тиск на канал, реєструє нове провадження проти Макеєнка.

"Чотири роки триває кримінальне провадження. Немає жодного повідомлення про підозру. І ось 31 травня цього року знакове рішення Шевченківського районного столичного суду про те, що ДБР прийміть рішення – або закривайте, або щось зробіть взагалі. Звичайно ДБР цього не зробило. Там роблять вигляд, що нічого не відбулося", – говорить адвокат.

Він додав, що, наскільки йому відомо, ухвалу про обшук у Макеєнка виносив Личаківський районний суд Львова. 

"Ми всі добре знаємо, що ДБР знаходиться в Києві. І за територіальною підсудністю – це Шеченківський район. Але якимось дивним чином чомусь над цією справою здійснюється судовий контроль саме у Львові. Я не виключаю, що можливо і сьогодні, можливо завтра може бути ухвала про передачу каналу в АРМА. Яке там буде формулювання – корпоративних прав, майна тощо – вони здатні на будь-що", – вважає Солодко.

Генпродюсерка телеканалу "Прямий" Світлана Орловська також припустила, що майно підприємства вкотре планують арештувати як речовий доказ і передати в управління АРМА, яку нещодавно очолила Олена Дума.

"І я нагадаю, що був величезний скандал, тому що Transparency International закликала Кабмін не голосувати за призначення цієї кандидатури. Там зазначили, що у Думи немає необхідного професійного досвіду, є тісні політичні зв'язки, ймовірно вона має ділові контакти з держзрадником та підозрюваним у співпраці з Росією", - припустила Орловська.

Вона наголосила: тиск на медіа несумісний із європейською інтеграцією України. Вона вважає, що "є чиясь вказівка знищувати інформаційні ресурси, знищувати "Прямий" телеканал". 

"І це бажання, яке зʼявилось 24 травня 2019 року і воно не зникло по цей день. У жовтні Єврокомісія має ставити оцінку і запрошувати Україну до вступних перемовин до Євросоюзу. Ми на увесь світ, усім нашим партнерам говоримо і про свободу слова зокрема", – додала Світлана Орловська й закликала правоохоронців "не брати участі в незаконних діях, за які потім доведеться нести відповідальність".

Читайте також:
Європейська Солідарність
7 серпня, 2023 понедiлок
"Слуги" проштовхують в порядок денний законопроєкт про вилучення землі і нерухомості без суду, - Павленко
ЗСУ
6 серпня, 2023 неділя
Україну поставили в ситуацію, коли вона не може виграти війну проти Росії, - політолог Фельштинський
танк Leopard 1
9 серпня, 2023 середа
Німеччина підтвердила надання Україні 30 танків Leopard-1
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.93
    Купівля 36.93
    Продаж 37.62
  • EUR
    Купівля 40.64
    Продаж 41.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
9 серпня
21:45
Ексклюзив
Микола Маломуж
Професійні кадри та створення економічних передумов: Маломуж розповів, як подолати корупцію у військовій сфері
21:37
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Росіяни вдарили по Запоріжжю: загинули 2 людини, ще одну вдалося реанімувати
20:53
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Армія РФ намагається прорвати оборону ЗСУ та вийти до Купʼянська. Колонка Сергія Згурця
20:20
Кріштіану Роналду
Роналду вивів "Аль-Наср" у фінал арабської Ліги чемпіонів
20:13
На фото: затримання Гунька
Нардепа Гунька, викритого на хабарі $85 тис., узяли під варту з альтернативою застави
20:06
OPINION
Володимир В'ятрович
Старі синьо-жовті граблі
20:03
шахраї
Роздача всім українцям 9,5 тис. грн: мережею поширюється нова шахрайська схема
19:59
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Більшість військовозобов'язаних відслужать у ЗСУ, ми не пройдемо весь шлях тим складом, яким почалася війна, - капітан Прозапас
19:34
Польща кордон
Польща додатково відправить на кордон із Білоруссю вдвічі більше військових, ніж планувала
19:16
Оновлено
зенітно ракетний комплекс Patriot
Україна отримає два ЗРК Patriot від Німеччини
19:13
ЗСУ
Генштаб: ЗСУ відбили атаки РФ неподалік Синьківки та Іванівки на Харківщині
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 532 дня війни: біля Москви пролунав потужний вибух, а Україна отримає ще 30 танків Leopard-1
18:22
Бєлгород
Влада Бєлгородщини заявила про загибель росіянина від нібито обстрілу з боку України
18:00
OPINION
Мирослава Барчук
Чи впливає на національну ідентичність "звикання" до маркерів радянської окупації?
17:50
ЗСУ
ЗСУ знищили 8 складів і пункт управління росіян на Таврійському напрямку
17:45
Сергій Шойгу
Шойгу заявив про нібито загрози безпеці Росії з боку Фінляндії та Польщі
17:34
Ексклюзив
Авдіївка після чергового авіаудару
"Благ цивілізації нема": начальник МВА розповів, як виживають мешканці Авдіївки
17:34
військком
Військком одного з районів Києва отримав протокол за корупційне правопорушення
17:16
Чехія
Чехія пропонує допомогу Україні в реалізації кількох складових формули миру
17:15
Ахтем Сеітаблаєв
В "Українському домі" презентували проєкт про культурну спадщину Криму
16:59
Руслан Малиновський, "Марсель", Ліга 1, чемпіонат Франції
Футболіст збірної України Малиновський натякнув на трансфер у новий клуб
16:54
відключення електроенергії
Багато трансформаторів не встигли привезти в Україну, але ремонтники завантажені роботою, - Центр досліджень енергетики
16:46
в Індонезії затонув човен
Біля берегів Італії затонув човен з мігрантами: загинула 41 людина
16:45
Таврійський державний агротехнологічний університет (ТДАТУ)
У Мелітополі росіяни планують навчати в окупованих приміщеннях вишів своїх силовиків
16:28
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
"Я завжди вважав, що це легкий бій": Ф'юрі зверхньо висловився про Усика
16:28
партія "Право і справедливість"
Чому польська правляча партія "Право і справедливість" вирішили посваритися з Україною, - Oko.press
16:20
Окупаційного директора порту Бердянська засудили до 10 років ув'язнення
Відправив до РФ українське зерно на понад $30 млн: окупаційного директора порту Бердянська засудили до 10 років ув'язнення
16:19
Ексклюзив
Карта. Луганщина_0808_eng
Майор запасу НГУ: На Куп'янському напрямку ворог зосередив 1000 танків і намагається прорвати оборону
16:17
СБУ затримала Медведчука
Медведчук подав позов, аби знову займатися адвокатською діяльністю в Україні, - Рух ЧЕСНО
16:10
Обстріл Миколаївки росіянами
Росіяни вдарили з артилерії по селу на Донеччині: поранено трьох мирних жителів
16:08
виставка до 32 річниці Незалежності України
У музеї історії Києва презентували виставку до 32-ї річниці Незалежності України
16:01
OPINION
Юрій Бутусов
Лояльність до Зеленського - гарантія безкарності
15:55
кордон зі Словаччиною
єЧерга оновила перелік пріоритетності під час перетину кордону
15:49
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган про зернову угоду: продовжуємо зусилля з відновлення її в більших масштабах
15:39
Уряд спростив оформлення техпаспорта і номерів на авто
15:37
Іран
Іран заявив, що отримав технологію створення надзвукової крилатої ракети
15:16
Латвія
Латвія підтримала "гарантії безпеки" для України, які були оголошені на саміті НАТО
15:14
суддя Олексій Тандир
У прокуратурі заявили, що підозрюваний в смертельній ДТП суддя Тандир, здав на аналіз воду і слину замість сечі
14:58
Києво-Печерська лавра
Суд визнав законним розірвання угоди між монастирем УПЦ МП і заповідником "Києво-Печерська лавра"
14:52
Ексклюзив
полонені окупанти
Командир підрозділу Terra розповів про загони смертників РФ на Бахмутському напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV