Псевдомер Мелітополя Данильченко просить у росіян про відставку через спротив мешканців окупації, - Федоров
Призначена Росією так звана мер Мелітополя Галина Данильченко проситься у відставку через спротив містян окупантам
Про це заявив законний міський голова Мелітополя Іван Федоров у ефірі телемарафону, передає Укрінформ.
"Данильченко хоче піти з поста "гауляйтерки" не лише через вибух, який днями стався в місті, а через той спротив, які мешканці демонструють з першого дня окупації", - сказав Федоров.
За його словами, проукраїнські мітинги нараховували 3000 учасників, а потім, коли активістів почали викрадати, розпочався невидимий спротив.
"Звичайно, окупанти були не готові до такого спротиву. І тому "гауляйтерка" хоче піти. Бо вона, як і вся путінська пропаганда, очікувала, що одразу після призначення вона отримає підтримку", - наголосив він.
- 30 травня близько восьмої години ранку в центрі Мелітополя пролунав потужний вибух. Є кілька постраждалих, серед яких племінниця колабораціоніста Євгена Балицького.
- Депутат Запорізької райради Дмитро Кирильчук переконаний, окупанти відчувають напругу через дії українських партизанів та розуміють, що вони активно працюють.
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