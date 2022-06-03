Про це заявив законний міський голова Мелітополя Іван Федоров у ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Данильченко хоче піти з поста "гауляйтерки" не лише через вибух, який днями стався в місті, а через той спротив, які мешканці демонструють з першого дня окупації", - сказав Федоров.

За його словами, проукраїнські мітинги нараховували 3000 учасників, а потім, коли активістів почали викрадати, розпочався невидимий спротив.

"Звичайно, окупанти були не готові до такого спротиву. І тому "гауляйтерка" хоче піти. Бо вона, як і вся путінська пропаганда, очікувала, що одразу після призначення вона отримає підтримку", - наголосив він.

30 травня близько восьмої години ранку в центрі Мелітополя пролунав потужний вибух. Є кілька постраждалих, серед яких племінниця колабораціоніста Євгена Балицького.

Депутат Запорізької райради Дмитро Кирильчук переконаний, окупанти відчувають напругу через дії українських партизанів та розуміють, що вони активно працюють.