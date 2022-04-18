Псевдоочільнику Нової Каховки вручили підозру за співпрацю з окупантами

Про це передає ОГПУ.

"​За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру мешканцю міста Києва у колабораційній діяльності (ч. 1, 5 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства підозрюваний в умовах воєнного стану 2 квітня 2022 року прийняв пропозицію співпраці від представників збройних сил РФ та був проголошений "керівником" тимчасово-цивільної адміністрації міста Нова Каховка Херсонської області.

"У подальшому чоловік неодноразово публічно закликав жителів населеного пункту до співпраці зі збройними силами держави-агресора. У своїх соціальних мережах він зазначив про необхідність налагодження зв’язків з державою-агресором та публічно заперечував необхідність надання місцевому населенню гуманітарної допомоги від української влади", - поінформували у відомстві.

У відомстві не вказують прізвища підозрюваного, проте ЗМІ повідомляють, що йдеться про Володимира Леонтьєва. Саме чоловік з таким прізвищем фігурує у сюжетах на російському телебаченні.

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