Псевдоочільнику Нової Каховки вручили підозру за співпрацю з окупантами
Псевдокерівнику тимчасово захопленої росіянами Нової Каховки повідомили про підозру в колабораційній діяльності
Про це передає ОГПУ.
"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру мешканцю міста Києва у колабораційній діяльності (ч. 1, 5 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства підозрюваний в умовах воєнного стану 2 квітня 2022 року прийняв пропозицію співпраці від представників збройних сил РФ та був проголошений "керівником" тимчасово-цивільної адміністрації міста Нова Каховка Херсонської області.
"У подальшому чоловік неодноразово публічно закликав жителів населеного пункту до співпраці зі збройними силами держави-агресора. У своїх соціальних мережах він зазначив про необхідність налагодження зв’язків з державою-агресором та публічно заперечував необхідність надання місцевому населенню гуманітарної допомоги від української влади", - поінформували у відомстві.
У відомстві не вказують прізвища підозрюваного, проте ЗМІ повідомляють, що йдеться про Володимира Леонтьєва. Саме чоловік з таким прізвищем фігурує у сюжетах на російському телебаченні.
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