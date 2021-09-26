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Псевдовибори до Держдуми РФ показали, як фальшуватимуть "перевибори" Путіна у 2024-му, - Фейгін

26 вересня, 2021 неділя
18:49
Світ

Під час процедури "голосування" на триденних "виборах" депутатів Державної думи Росії (17-19 вересня 2021 року) Кремлем ефективно застосовувалися політтехнологічні прийоми дистанційного волевиявлення та підставних проєктів ліберального спрямування

Про це незалежний російський правник і правозахисник, ексдепутат Держдуми Марк Фейгін заявив в етері програми "Студія Захід з Антоном Борковським" на Еспресо.TV.

"Електронне голосування - це, звичайно, дуже небезпечна річ... Чому Кремль це робить? Ви знаєте, тільки в одній Москві через це електронне голосування проголосувало 2 млн людей. Ви розумієте, яким буде голосування 24-му року? Коли ні контролю, ні моніторингу, ні перевірки. Нічого. За Путіна по усій країні голосуватимуть, припустимо, 25, 30, 40 млн людей, зареєструвавшись через держпослуги (через портал держпослуг - ред.). Тобто взагалі знімається питання про будь-який публічний спосіб впливу на владу", - сказав він.

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Як і тепер, безумовно, тоді також використовуватимуться фейкові проєкти, додав Фейгін.

Цього разу, зазначив він, таку функцію виконують "Нові люди" - "створене Кирієнком (першим заступником керівника Адміністрації президента РФ Сергієм Кірієнко, що відповідає за внутрішню політику - ред.) квазіліберальное об'єднання".

"Для того щоб пудрити людям мізки. Це й відбуватиметься наступні п'ять років, на які обрано Думу: "Ну, що ж ви кажете, що у нас немає конструктивної опозиції з-поміж лібералів? Прогресивне середовище середнього класу представлено ​​в парламенті "Новими людьми". Для цього таку схему й запущено", - пояснив Марк Фейгін.

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"Загалом треба сприймати ці вибори як репетицію перед 24-м роком і подальшими. Розумієте, коли Путін постаріє, точно так можна "обирати" його дочку, потім онука й будь-кого ще. Всіх кого захочете. Й при наявності у вас танків, гармат, армії, ФСБ, Росгвардіі та всього іншого змінити цей режим взагалі не можливо за жодної нагоди, тому що якщо у вас немає сили захистити своє "Розумне голосування" і його результат, то тоді ця система є абсолютною, в тому сенсі, що вона захищена від будь-яких ризиків її зміни", - підсумував гість програми.
 




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