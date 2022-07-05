Про це повідомляє офіційний сайт ПСЖ.

Парижани дострокового зірвали контракт із Почеттіно, який було розраховано до літа 2023 року. Разом із головним тренером у відставку відправили усіх його асистентів.

Аргентинець очолив ПСЖ у січні 2021 року. Під його керівництвом парижани виграли чемпіонат Франції-2022 та здобули минулого року кубок країни.

У Лізі чемпіонів-2022 парижани зупинилися у 1/8 фіналу, де поступилися майбутньому переможцю турніру - іспанському "Реал" (1:0, 1:3).

50-річний Маурісіо Почеттіно також тренував іспанський "Еспаньол" та англійські "Саутгемптон" і "Тоттенгем".

22 травня французький форвард Кіліан Мбаппе підписав новий контракт з ПСЖ.

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