ПСЖ розтрощив українську команду у жіночій Лізі чемпіонів
У 2-му турі групового етапу жіночої Ліги чемпіонів французький ПСЖ переміг український "Житлобуд-1"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч жіночої Ліги чемпіонів закінчився з рахунком 5:0. Хет-трик за ПСЖ оформила Джордін Хайтема, по голу забили Пауліна Дудек і Ліа Хеліфі. Українки не зуміли забити жоден.
Український футбол у цьому турнірі представляє лише харківський "Житлобуд-1". Українки грають в групі B з мадридським "Реалом", французьким ПСЖ та ісландським "Брейдабліком".
Після 2-х матчів "Житлобуд-1" мають 0 балів і йдуть четвертими. У "Реалу" і ПСЖ по 6 очок і перше-друге місце. "Брейдаблік" ділить третє-четверте місце з українками.
Ліга чемпіонів
2-й тур. Група B
13 жовтня
ПСЖ - "Житлобуд-1" 5:0
Голи: Хайтема, 25, 32, 45, Дудек, 59, Хеліфі, 88
- 9 вересня харківський "Житлобуд-1" вийшов в груповий етап жіночої Ліги чемпіонів.
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