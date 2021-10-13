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ПСЖ розтрощив українську команду у жіночій Лізі чемпіонів

13 жовтня, 2021 середа
22:23
Спорт "Житлобуд-1"

У 2-му турі групового етапу жіночої Ліги чемпіонів французький ПСЖ переміг український "Житлобуд-1"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч жіночої Ліги чемпіонів закінчився з рахунком 5:0. Хет-трик за ПСЖ оформила Джордін Хайтема, по голу забили Пауліна Дудек і Ліа Хеліфі. Українки не зуміли забити жоден.

Український футбол у цьому турнірі представляє лише харківський "Житлобуд-1". Українки грають в групі B з мадридським "Реалом", французьким ПСЖ та ісландським "Брейдабліком".

Після 2-х матчів "Житлобуд-1" мають 0 балів і йдуть четвертими. У "Реалу" і ПСЖ по 6 очок і перше-друге місце. "Брейдаблік" ділить третє-четверте місце з українками.

Ліга чемпіонів

2-й тур. Група B

13 жовтня

ПСЖ - "Житлобуд-1" 5:0

Голи: Хайтема, 25, 32, 45, Дудек, 59, Хеліфі, 88

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