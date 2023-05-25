ПЦУ попросить перенести День захисників з 14 на 1 жовтня – митрополит Олександр Драбинко
Православна церква України проситиме державні органи узгодити з новим календарем свято, яке нині відзначається 14 жовтня, на Покрови
Про це в інтервʼю Радіо Свобода сказав митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко).
"Моя була ініціатива звернутися до відповідних органів державної влади, у чиїй компетенції це перебуває, про врегулювання цього питання, згідно з церковним календарем за новим стилем, як ми його називаємо, відповідно, тих свят, які до нього прив’язані. А це Покрова і День Державності. Фактично це тільки два свята, які ми відзначаємо спільно з державою, які збігаються з церковними святами, державні дати. А Різдво 25 грудня – воно і так уже було оголошене державою вихідним днем", – зазначив митрополит Олександр.
Зазначимо, 14 жовтня на рівні держави відзначають День захисників і захисниць України. Свято повʼязане з церковним днем Покрови Пресвятої Богородиці. Відповідно до схваленого новоюліанського календаря, на який перейде ПЦУ, він припадатиме на 1 жовтня.
День Української Державності відзначають 28 липня, в День хрещення Київської Русі-України.
- Архієрейський собор ПЦУ в середу, 24 травня, розглянув календарне питання та затвердив новий церковний календар. Перехід на новоюліанський календар відбудеться з 1 вересня
- У які дні відзначатимуть основні свята за новим календарем, читайте тут
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