Про це в інтервʼю Радіо Свобода сказав митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко).

"Моя була ініціатива звернутися до відповідних органів державної влади, у чиїй компетенції це перебуває, про врегулювання цього питання, згідно з церковним календарем за новим стилем, як ми його називаємо, відповідно, тих свят, які до нього прив’язані. А це Покрова і День Державності. Фактично це тільки два свята, які ми відзначаємо спільно з державою, які збігаються з церковними святами, державні дати. А Різдво 25 грудня – воно і так уже було оголошене державою вихідним днем", – зазначив митрополит Олександр.

Зазначимо, 14 жовтня на рівні держави відзначають День захисників і захисниць України. Свято повʼязане з церковним днем Покрови Пресвятої Богородиці. Відповідно до схваленого новоюліанського календаря, на який перейде ПЦУ, він припадатиме на 1 жовтня.

День Української Державності відзначають 28 липня, в День хрещення Київської Русі-України.