ПЦУ вимагає притягнути Кирила до канонічної відповідальності та позбавити престолу
Православна церква України закликала архієпископа Константинополя розглянути та засудити діяльність московського патріарха, який проповідує расистське вчення про "русскій мір"
Про це йдеться у листі, який схвалили під час Священного Синоду Православної церкви України.
"24 лютого 2022 р. Російська Федерація підступно, без формального оголошення війни, розпочала повномасштабну військову агресію проти України. Війна, розв’язана Росією в центрі Європи ще в лютому 2014 р., ведеться з метою знищення української державності та вражає винятковою жорстокістю. На очах усього світу відбувається справжній геноцид українського народу. Агресор руйнує мирні українські міста, обстрілює лікарні і школи, ґвалтує та піддає тортурам жінок та неповнолітніх, вбиває та калічить дітей. Серед вбитих російськими військами – священнослужителі Православної Церкви України, релігійні наставники інших сповідань. Майже 200 релігійних споруд, в основному православних храмів, повністю або частково зруйновані внаслідок російських обстрілів… Кожна вбита дитина, кожна зґвалтована жінка, кожен зруйнований житловий будинок та храм — це не лише воєнний злочин, але й акт зречення Христа, внаслідок якого злочинець опиняється поза благодатною огорожею Церкви. Утім моральна відповідальність за скоєні злочини лягає не лише на безпосередніх виконавців, але і на їх ідейних натхненників — Московського патріарха Кирила та однодумних з ним ієрархів, які впродовж десятиліть пропагували етнофілетичне і расистське вчення про "русскій мір" і зараз благословляють напад на Україну", – йдеться у тексті листа.
У ПЦУ вважають, що єдиним досягненням Кирила є концентрація влади в одних руках при повній деградації реальної церковної соборності та повна залежність Церкви від російської держави. Саме він долучився до створення доктрини "русского міра" – націоналістичної етнофілетичної теорії про особливу роль російської нації та держави у світі та в Церкві.
"Від імені архієреїв нашої Церкви та численних жертв війни Росії проти України, яку патріарх Московський відкрито і однозначно публічно схвалює та підтримує, звертаємося до Вашої Всесвятості та Предстоятелів Помісних Православних Церков з проханням: засудити доктрину "русского міра" та визнати її єретичною; кваліфікувати дії патріарха Кирила на канонічній території Олександрійського Патріархату як схизматичні; позбавити Кирила Гундяєва права посідати Московський патріарший престол", – закликав митрополит Епіфаній від імені Архієрейського Собору Православної Церкви України.
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