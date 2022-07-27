Про це йдеться у листі, який схвалили під час Священного Синоду Православної церкви України.

"24 лютого 2022 р. Російська Федерація підступно, без формального оголошення війни, розпочала повномасштабну військову агресію проти України. Війна, розв’язана Росією в центрі Європи ще в лютому 2014 р., ведеться з метою знищення української державності та вражає винятковою жорстокістю. На очах усього світу відбувається справжній геноцид українського народу. Агресор руйнує мирні українські міста, обстрілює лікарні і школи, ґвалтує та піддає тортурам жінок та неповнолітніх, вбиває та калічить дітей. Серед вбитих російськими військами – священнослужителі Православної Церкви України, релігійні наставники інших сповідань. Майже 200 релігійних споруд, в основному православних храмів, повністю або частково зруйновані внаслідок російських обстрілів… Кожна вбита дитина, кожна зґвалтована жінка, кожен зруйнований житловий будинок та храм — це не лише воєнний злочин, але й акт зречення Христа, внаслідок якого злочинець опиняється поза благодатною огорожею Церкви. Утім моральна відповідальність за скоєні злочини лягає не лише на безпосередніх виконавців, але і на їх ідейних натхненників — Московського патріарха Кирила та однодумних з ним ієрархів, які впродовж десятиліть пропагували етнофілетичне і расистське вчення про "русскій мір" і зараз благословляють напад на Україну", – йдеться у тексті листа.

У ПЦУ вважають, що єдиним досягненням Кирила є концентрація влади в одних руках при повній деградації реальної церковної соборності та повна залежність Церкви від російської держави. Саме він долучився до створення доктрини "русского міра" – націоналістичної етнофілетичної теорії про особливу роль російської нації та держави у світі та в Церкві.

"Від імені архієреїв нашої Церкви та численних жертв війни Росії проти України, яку патріарх Московський відкрито і однозначно публічно схвалює та підтримує, звертаємося до Вашої Всесвятості та Предстоятелів Помісних Православних Церков з проханням: засудити доктрину "русского міра" та визнати її єретичною; кваліфікувати дії патріарха Кирила на канонічній території Олександрійського Патріархату як схизматичні; позбавити Кирила Гундяєва права посідати Московський патріарший престол", – закликав митрополит Епіфаній від імені Архієрейського Собору Православної Церкви України.

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