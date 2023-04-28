Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Як виявилося, колісні танки пішли в нашу морську піхоту, це посилить нашу легку піхоту. Також стало публічно відомо, що одна із новосформованих бригад важкої піхоти отримала американські ракети APKWS, які наводяться за лазерним променем. Ці ракети однаково добрі, як збивати російські БПЛА "Ланцет", так і акуратно вирізати російські вогневі точки десь у приміщеннях", - заявив він.

На думку експерта, це вже для росіян неприємний сюрприз.

"Зважаючи на повідомлення, що нам Словенія поставила ліцензійні копії австрійських бронетранспортерів, які гарні і будуть надійно захищати піхоту в контрнаступі. Це теж для росіян сюрприз. Дуже багато чого, що зараз у наших публічних джерелах з'являється для росіян, судячи з тональності їх описів, виявляється певним неприємним сюрпризом", - сказав Киричевський.

Експерт прокоментував також підготовку ЗСУ до наступу.

"Більш того, зважаючи на те, яким специфічним видом бойових дій є прорив ешелонованої оборони противника, яка чіпляється за фортифікацію, найбільш непомітний етап підготовки - це накопичення засобів РЕБ, які будуть гасити російський зв'язок. А також накопичення різного роду безпілотників, які будуть знищувати їхні цілі. В першу чергу, росіянам ламатимуть систему зв'язку. Це визначило успіх харківського контрнаступу. Очевидно, ЗСУ це будуть намагатися повторити під час нового контрнаступу, який очікується за декілька тижнів", - підсумував він.