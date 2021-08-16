Пункт пропуску "Дьякове" на кордоні з Румунією тимчасово не працює, - Держприкордонслужба

Про це пресслужба Державної прикордонної служби (ДПС) повідомила у Facebook.



Згідно з повідомленням, пропускні операції у пункті пропуску "Дьякове" припинено у зв'язку з технічними негараздами. Про орієнтовний час відновлення роботи прикордонники повідомлять додатково.



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