Пункт пропуску "Дьякове" на кордоні з Румунією тимчасово не працює, - Держприкордонслужба
Пункт пропуску "Дьякове" на українсько-румунському кордоні тимчасово припинив роботу через технічні негаразди
Про це пресслужба Державної прикордонної служби (ДПС) повідомила у Facebook.
Згідно з повідомленням, пропускні операції у пункті пропуску "Дьякове" припинено у зв'язку з технічними негараздами. Про орієнтовний час відновлення роботи прикордонники повідомлять додатково.
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