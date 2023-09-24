Пушилін встановив в ОРДО комендантську годину та воєнну цензуру

Про це йдеться в "указі" окупаційного голови ОРДО.

Згідно з "документом" за підписом Пушиліна, на території так званої "ДНР" встановлюється заборона на знаходження громадян на вулицях та в інших громадських місцях щотижня з понеділка до п'ятниці з 23:00 до 04:00 годин, за винятком співробітників окупаційних органів влади, комунальників та перевізників.

"Указом" також забороняється проведення на території "ДНР" будь-яких масових заходів: зборів, мітингів та демонстрацій, ход і пікетувань, за винятком заходів, дозвіл на проведення яких надано окупаційною владою. Страйки та інші способи припинення діяльності організацій також заборонені.

Окрім того, Пушилін впровадив в ОРДО військову цензуру, що включає контроль за поштовими відправленнями та повідомленнями, що передаються за допомогою телекомунікаційних систем, а також контроль за телефонними переговорами. Розробку та управляння порядком реалізації контролю за військовою цензурою Пушилін доручив так званому Управлінню ФСБ по "ДНР", Мінзв'язку "ДНР" та Мінінформації "ДНР".

Окупаційним органам влади Пушилін наказав вжити додаткові заходи, спрямовані на посилення режиму секретності за погодженням з Управлінням ФСБ РФ.

Окупаційній поліції голова ОРДО наказав вживати заходів, спрямованих на припинення діяльності в РФ іноземних та міжнародних організацій, про які своєю діяльністю здійснюють підрив оборони та безпеки Росії.