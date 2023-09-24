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Пушилін встановив в ОРДО комендантську годину та воєнну цензуру

24 вересня, 2023 неділя
14:29
Війна з Росією Денис Пушилін

Ватажок терористичної організації "ДНР" Денис Пушилін встановив комендантську годину, заборону на проведення масових заходів та військову цензуру на поштові відправлення, телефонні розмови й листування в ОРДО

Про це йдеться в "указі" окупаційного голови ОРДО.

Згідно з "документом" за підписом Пушиліна, на території так званої "ДНР" встановлюється заборона на знаходження громадян на вулицях та в інших громадських місцях щотижня з понеділка до п'ятниці з 23:00 до 04:00 годин, за винятком співробітників окупаційних органів влади, комунальників та перевізників.

"Указом" також забороняється проведення на території "ДНР" будь-яких масових заходів: зборів, мітингів та демонстрацій, ход і пікетувань, за винятком заходів, дозвіл на проведення яких надано окупаційною владою. Страйки та інші способи припинення діяльності організацій також заборонені.

Окрім того, Пушилін впровадив в ОРДО військову цензуру, що включає контроль за поштовими відправленнями та повідомленнями, що передаються за допомогою телекомунікаційних систем, а також контроль за телефонними переговорами. Розробку та управляння порядком реалізації контролю за військовою цензурою Пушилін доручив так званому Управлінню ФСБ по "ДНР", Мінзв'язку "ДНР" та Мінінформації "ДНР".

Окупаційним органам влади Пушилін наказав вжити додаткові заходи, спрямовані на посилення режиму секретності за погодженням з Управлінням ФСБ РФ.

Окупаційній поліції голова ОРДО наказав вживати заходів, спрямованих на припинення діяльності в РФ іноземних та міжнародних організацій, про які своєю діяльністю здійснюють підрив оборони та безпеки Росії.

  • Як вже повідомлялося, Сили оборони України наближаються до Донецька, зокрема, до Донецького аеропорту (ДАП).
  • Голова Авдіївської ВМА Віталій Барабаш повідомив, що ЗСУ зайняли частину Опитного, що біля Донецька, наразі тривають бої у самому населеному пункті.
  • Цю інформацію щодо Опитного підтвердили у Міноборони.

Суспільство
Росія
цензура
Донбас
Донеччина
окуповані території
ОРДЛО
комендантська година
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