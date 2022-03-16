Про це генеральний секретар НАТО заявив на пресконференції, - інформує Еспресо.TV.

"Президент Путін прагнув поділити НАТО. Він отримав згуртованіше НАТО. Він хотів підірвати Україну, а фактично зміцнює єдність України. Він хотів менше військ НАТО на своїх кордонах. Він отримає ще більше військ НАТО на своїх кордонах", – наголосив Єнс Столтенберг.

За його словами, НАТО "активізувало оборонні плани".



"Наразі сотні тисяч військовослужбовців перебувають у стані підвищеної боєготовності по всьому Альянсу. 100 тис. американських військових у Європі. І приблизно 40 тис. військовослужбовців під безпосереднім командуванням НАТО, переважно у східній частині Альянсу", – заявив генсек Альянсу, додавши, що сухопутні угруповання мають підтримку повітряних і військово-морських сил.



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