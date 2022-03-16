Члени НАТО одноголосно виступили проти закриття неба над Україною, - Столтенберг. Відео
Країни-члени НАТО єдині в рішенні не створювати безпольотну зону над Україною.
Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі, - інформує Еспресо.TV.
"В Україні не буде розгортання повітряних чи наземних сил, і це єдина позиція наших союзників", - сказав Столтенберг.
Він уточнив, що міністри обговорили це питання на зустрічі глав МЗС у вівторок, додавши, що Альянс має намір "не допустити ескалації війни з Росією".
"Ми бачимо руйнування, ми бачимо людські страждання в Україні, але може стати ще гірше, якщо НАТО вдасться до дій, які фактично перетворять це на повноцінну війну між НАТО і Росією", - додав Столтенберг.
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