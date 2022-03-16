Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі, - інформує Еспресо.TV.

"В Україні не буде розгортання повітряних чи наземних сил, і це єдина позиція наших союзників", - сказав Столтенберг.

Він уточнив, що міністри обговорили це питання на зустрічі глав МЗС у вівторок, додавши, що Альянс має намір "не допустити ескалації війни з Росією".

"Ми бачимо руйнування, ми бачимо людські страждання в Україні, але може стати ще гірше, якщо НАТО вдасться до дій, які фактично перетворять це на повноцінну війну між НАТО і Росією", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, Зеленський закликав конгресменів США створити Союз відповідальних країн, який миттєво реагуватиме на війни та лиха протягом 24 годин.

Окупанти скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей.

Російські окупанти "Градом" обстріляли колону цивільних, які евакуйовувалися з Маріуполя.

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