Путін більше не знає, що робить. Мої співчуття та солідарність до українського народу, - колишній президент ФІФА Блаттер

Про це повідомляє Blick.ch.



Блаттер пригадав, що він знайомий з Путіним з 2010 року.



"Я познайомився з Путіним тоді, коли прийняли рішення, що ЧС-2018 відбудеться в Росії, у грудні 2010 року. На той час він був прем’єр-міністром. Коли 2 грудня 2010 року Росія отримала право на проведення чемпіонату світу з футболу, Путін прилетів із Карлсберга до Цюриха і виголосив промову. Відтоді наші стосунки були дуже дружніми", - розповів колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер.



За словами швейцарця, зараз Путін не знає що робить.



"Якщо подивитись на поточну ситуацію і на Путіна по телебаченню на різних каналах, це вже не та сама людина. Я бачу людину, яка, мабуть, більше не знає, що робить, і яка розв’язала абсолютно безглузду війну, завдаючи великих страждань і повністю ізолюючи себе. Правильно, що спорт, після початкових коливань, відреагував з усією послідовністю і показав Росії червону картку. Я також радий, що Швейцарія дає чіткий сигнал. Мої співчуття та солідарність до українського народу та його хоробрих борців опору", – сказав Йозеф Блаттер.

24 лютого президент РФ Володимир Путін атакував територію України.

ФІФА та УЄФА відсторони російські команди від всіх єврокубків, а збірну Росії - від будь-яких міжнародних змагань.

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