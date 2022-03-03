Путін більше не знає, що робить. Мої співчуття та солідарність до українського народу, - колишній президент ФІФА Блаттер
Колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер поділився думкою, що президент РФ Володимир Путін розпочав абсолютно безглузду війну проти України
Про це повідомляє Blick.ch.
Блаттер пригадав, що він знайомий з Путіним з 2010 року.
"Я познайомився з Путіним тоді, коли прийняли рішення, що ЧС-2018 відбудеться в Росії, у грудні 2010 року. На той час він був прем’єр-міністром. Коли 2 грудня 2010 року Росія отримала право на проведення чемпіонату світу з футболу, Путін прилетів із Карлсберга до Цюриха і виголосив промову. Відтоді наші стосунки були дуже дружніми", - розповів колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер.
За словами швейцарця, зараз Путін не знає що робить.
"Якщо подивитись на поточну ситуацію і на Путіна по телебаченню на різних каналах, це вже не та сама людина. Я бачу людину, яка, мабуть, більше не знає, що робить, і яка розв’язала абсолютно безглузду війну, завдаючи великих страждань і повністю ізолюючи себе. Правильно, що спорт, після початкових коливань, відреагував з усією послідовністю і показав Росії червону картку. Я також радий, що Швейцарія дає чіткий сигнал. Мої співчуття та солідарність до українського народу та його хоробрих борців опору", – сказав Йозеф Блаттер.
- 24 лютого президент РФ Володимир Путін атакував територію України.
- ФІФА та УЄФА відсторони російські команди від всіх єврокубків, а збірну Росії - від будь-яких міжнародних змагань.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 31.15
-
EUR
Купівля 32.7Продаж 34.78
- Актуальне
- Важливе